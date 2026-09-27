Για τις ζωές των γυναικών και τα ταμπού που υπάρχουν μίλησε το πρωί της Κυριακής 27/9 σε συνέντευξή της η Βάσια Παναγοπούλου. Η ηθοποιός εστίασε, μεταξύ άλλων, στα κιλά που έχασε τον τελευταίο χρόνο ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην εμφάνισή της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα δήλωσε: «Άλλαξα το χρώμα των μαλλιών μου για τον νέο μου ρόλο στις Μπλε Ώρες. Από τότε που έβαψα τα μαλλιά μου, περνάω από τον καθρέφτη και λέω “ποια είναι αυτή;”».

«Μου πήρε πάνω από ένα χρόνο για να αδυνατίσω. Σαφώς μεγαλώνοντας περνάμε από διάφορες ορμονικές φάσεις. Πρώτο και κύριο είναι ότι σταμάτησα το κάπνισμα και δεύτερον συνέπεσε σε μια φάση της ζωής μου που ήρθε και η εμμηνόπαυση, οπότε έπεσαν όλα μαζί.

Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Προφανώς γίνονται κάποιες αλλαγές στον κύκλο της ζωής μιας γυναίκας. Πιστεύω δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού. Οτιδήποτε υπήρξε ταμπού στη ζωή των γυναικών οδήγησε μόνο σε κακά πράγματα, όπως το να μη μιλάμε ανοιχτά όταν δεχόμαστε πίεση ή βία» επεσήμανε.

Μιλώντας για τους δύο γιους της, η Βάσια Παναγοπούλου ανέφερε: «Θέλω να είναι η σχέση μας ελεύθερη και όχι γιατί προσπαθώ να δικαιολογήσω την ύπαρξή μου μέσα από τα παιδιά. Θέλω να μπορούν να ανοίγουν τα φτερά τους χωρίς να σκέφτονται ότι από πίσω έχουν ένα βάρος που πρέπει να κουβαλήσουν, που είναι ο γονιός τους.

Εύκολο δεν είναι. Δεν είναι για μας, γιατί θεωρούμε ότι σταματάμε να είμαστε χρήσιμες. Έχω δει γονείς να είναι πάρα πολύ καταπιεστικοί και να ασκούν μια πίεση ψυχολογική του τύπου “πού πας τώρα; Θα φύγεις στο εξωτερικό να σπουδάσεις και δεν σκέφτεσαι εμένα;” Όχι. Το παιδί πρέπει να μπορεί να είναι ανεξάρτητο».