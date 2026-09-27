Μια καθηλωτική συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Κυριακής 27/9 η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή MEGA Non Stop. «Δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι τον θάνατο, γιατί αγαπώ τη ζωή» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εστίασε τον αγώνα που δίνει για σωματική και ψυχική αποκατάσταση, μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το 2020 και δήλωσε: «Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου, την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου. Όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus τα όμορφα κομμάτια της».

«Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου, παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου, και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε» υπογράμμισε.

Εστιάζοντας στα χειρουργεία που έχει κάνει σημείωσε: «Δεν ξέρω αν το πίστευα, αλλά το ονειρευόμουν τόσο έντονα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ότι θα περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή θα με αγαπώ και θα είμαι ο εαυτός μου όπως τον ήξερα, με λίγα σημάδια παραπάνω».

«Μου προκαλεί σοκ μία ενδεχόμενη αποφυλάκιση της θύτριας»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε πως νιώθει ανησυχία για την επικείμενη αποφυλάκιση της θύτριας, η οποία δεν έχει μετανοήσει για την πράξη της.

«Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου. Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ» εξήγησε.

«Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω. Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή για αυτό που πίστευε στο μυαλό της» σημείωσε.

«Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου» επεσήμανε.

Εστιάζοντας στα χυδαία σχόλια που έχει δεχθεί στο διαδίκτυο η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε: «Είναι από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες, γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα, συγκεκριμένα για την υπόθεση με το βιτριόλι και αφορούν συγκεκριμένες σκέψεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης της, εφόσον με καλέσει, που θα ήθελα να με καλέσει, για να εξηγήσω τους λόγους που εγώ νιώθω απροστάτευτη και που φοβάμαι. Μπορεί να είναι η ίδια, μπορεί να είναι κάποιος γνωστός της. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει».

Για την πρώτη μέρα που της έδωσαν το ΟΚ οι γιατροί ώστε να κυκλοφορήσει χωρίς τη μάσκα είπε: «Μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι θα ανυπομονούσα, αλλά για μένα ήταν σαν να μένω απροστάτευτη. Πολύ δύσκολο να εκθέσω τη νέα μου εικόνα. Φοβόμουν τι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί για αυτό που θα έβλεπε».

Το φλερτ και η «επόμενη μέρα» στη ζωή της

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, αποκάλυψε πως οι οι ουλές δεν αποτελούν εμπόδιο στην προσωπική ευτυχία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησης με την πολιτική, εφόσον θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες.

«Όλοι ζητάμε λίγο πολύ και την επιβεβαίωση αυτή, ότι μπορούμε κάποιον να τον γοητεύσουμε. Αυτά τα πράγματα, της εμφάνισης, μια ουλή, ένα σημάδι δεν αποτελούν εμπόδιο» είπε και πρόσθεσε: «Πολύ δύσκολη πίστα η πολιτική. Αν κάτι κέντριζε το ενδιαφέρον και στην πολιτική σκηνή και να πίστευα ότι θα αξίζει και θα ακουμπήσει ένα μεγάλο μέρος πολιτών και ότι εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω ουσιαστικά, μπορεί να το σκεφτόμουν».

Αναφερόμενη στη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο κοντά έφτασε στον θάνατο δήλωσε: «Συγκινούμαι, γιατί συνάντησα έναν κύριο. Μου είπε για ένα περιστατικό μιας κοπέλας που είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι και εγώ νόμιζα ότι μου μίλησε για να μπορέσουμε κάπως να τη βρούμε και να τη βοηθήσουμε και δυστυχώς μου είπε ότι απεβίωσε τότε, επειδή το κατάπιε.

Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά είναι δυστυχώς σε κάτι τέτοιες συζητήσεις συνειδητοποιώ τον κίνδυνο που έχω διατρέξει και εγώ. Δεν μπορώ να σου πω ότι φοβάμαι το θάνατο γιατί αγαπώ τόσο πολύ τη ζωή που δεν μπορώ να ζω με αυτή τη σκέψη. Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα στη ζωή. Προσπαθώ να την τιμώ λίγο παραπάνω από πριν και να κάνω το να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».