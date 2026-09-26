Στα παρκέ του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει αντιπάλους κάθε μεγέθους. Στην αυλή του σπιτιού του στο Μαϊάμι, όμως, ένας απρόσκλητος επισκέπτης τον έκανε να επιλέξει την ασφάλεια του εσωτερικού χώρου: μια μεγάλη ιγκουάνα.

Ο ίδιος κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, μετατρέποντας μια συνηθισμένη για τη Νότια Φλόριντα συνάντηση με την άγρια ζωή σε οικογενειακό στιγμιότυπο.

Στο βίντεο, τα παιδιά του τον ρωτούν γιατί δεν βγαίνει να απομακρύνει ο ίδιος την ιγκουάνα. Το ύψος του μπορεί να τον κάνει να μοιάζει η προφανής επιλογή για την αποστολή, αλλά ο Γιάννης έχει άλλη γνώμη. «Εγώ; Με τίποτα, δεν βγαίνω έξω», τους απαντά, παραδεχόμενος ότι φοβάται. Στη συνέχεια τους προτείνει αστειευόμενος να αναλάβουν εκείνα, πριν φωνάξει προς τον απρόσκλητο επισκέπτη να φύγει από την αυλή του. Η μεταξύ τους στιχομυθία ήταν αρκετή για να διαδοθεί το βίντεο στα αμερικανικά αθλητικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αντίδρασή του έχει και ένα μικρό παρελθόν. Όταν παρουσιάστηκε ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ τον Ιούλιο, ο Αντετοκούνμπο μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα πόλη, το ζεστό κλίμα και το οικογενειακό περιβάλλον της. Πρόσθεσε, ωστόσο, γελώντας: «Δεν μου αρέσουν βέβαια τα… ιγκουάνα. Καλύτερα να μείνουν μακριά μου». Λίγους μήνες αργότερα, ένα από αυτά εμφανίστηκε στον δικό του κήπο και εκείνη η ατάκα απέκτησε απρόσμενη συνέχεια.

Μια διαφορετική πλευρά της ζωής στο Μαϊάμι

Για τον Έλληνα σούπερ σταρ, η μετακόμιση στο Μαϊάμι σηματοδοτεί την πρώτη αλλαγή ομάδας της καριέρας του στο NBA, έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς. Στην παρουσίασή του είχε μιλήσει για τον στόχο ενός ακόμη πρωταθλήματος με τους Χιτ, αλλά και για την προσαρμογή της οικογένειάς του σε μια νέα πόλη. Η ιγκουάνα έφερε μπροστά του μια πολύ πιο καθημερινή πλευρά αυτής της προσαρμογής, μακριά από προπονήσεις και αγώνες.

Οι ιγκουάνες αποτελούν γνώριμη εικόνα σε κατοικημένες περιοχές της Νότιας Φλόριντα. Η αρμόδια υπηρεσία άγριας ζωής της πολιτείας αναφέρει ότι οι πράσινες ιγκουάνες είναι μη ενδημικό είδος και συχνά εμφανίζονται σε κήπους, όπου μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη βλάστηση. Το βίντεο δεν χρειάζεται, πάντως, περισσότερη εξήγηση για να λειτουργήσει: τα παιδιά περίμεναν από τον πατέρα τους να βγει στην αυλή και εκείνος απάντησε με την ειλικρίνεια και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν.