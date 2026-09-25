Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2025 είχε ήδη αγοράσει τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη διαδικασία για να αποκτήσει παιδί, όταν τελικά έμεινε έγκυος φυσιολογικά στην κόρη της. Η προσωπική της αναφορά έγινε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στη «Super Κατερίνα», σε συζήτηση με την Άννα Πρέλεβιτς.

«Εμείς ήμασταν στο τσακ να μπούμε στην εξωσωματική», είπε η παρουσιάστρια, με την Άννα Πρέλεβιτς να θυμάται τη συγκεκριμένη περίοδο και να της απαντά: «Ναι, το θυμάμαι. Και τελικά έμεινες έγκυος φυσιολογικά».

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε στη συνέχεια πόσο κοντά είχε φτάσει στην έναρξη της διαδικασίας. «Σκέψου, εγώ είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής. Τα είχα βάλει στο ψυγείο και μου λέει ο γιατρός “εντάξει, τώρα το καλοκαίρι χαλάρωση, ξεκινάμε από Σεπτέμβριο”».

Η εγκυμοσύνη προέκυψε τελικά πριν από την ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί για την έναρξη της εξωσωματικής, με την ίδια να μοιράζεται σήμερα τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια από εκείνη την περίοδο.

Η Άννα Πρέλεβιτς για την εγκυμοσύνη μετά την αποβολή

Η συζήτηση πέρασε και στην προσωπική εμπειρία της Άννας Πρέλεβιτς, η οποία αναφέρθηκε στην περίοδο μετά την αποβολή που είχε βιώσει. Όπως εξήγησε, τότε είχε αρχίσει να παρακολουθεί στενά τον κύκλο της και να χρησιμοποιεί τεστ ωορρηξίας, αναζητώντας τον κατάλληλο χρόνο για να προσπαθήσει ξανά.

«Είχα μπει σε μια διαδικασία, ειδικά μετά την αποβολή, να αγοράσω τεστ ωορρηξίας. Κοιτούσα ποια μέρα είμαι και μου λέει κάποια στιγμή ο γιατρός μου “έτσι δεν θα μείνεις έγκυος ποτέ. Δηλαδή δεν έρχονται έτσι τα παιδιά. Θέλω να πετάξεις τα τεστ. Δεν θέλω πια καν να το σκέφτεσαι”», ανέφερε η Άννα Πρέλεβιτς.

Στη συνέχεια μίλησε και για τη στάση του συζύγου της εκείνη την περίοδο, μεταφέροντας τα λόγια που της έλεγε καθώς προσπαθούσε να αποβάλει το άγχος γύρω από μια νέα εγκυμοσύνη.

«Ο άντρας μου έλεγε πραγματικά “μην το σκέφτεσαι, θα μείνεις ξανά. Δηλαδή μην ανησυχείς”. Και τελικά έμεινα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν το σκεφτόμουν», συμπλήρωσε η Άννα Πρέλεβιτς.