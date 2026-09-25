Η Αθηναϊκή Λέσχη είναι η πρώτη κλειστή ελληνική λέσχη κοινωνικής μορφής που λειτούργησε στη νεότερη Αθήνα, αν και στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή χθες μετά την απόφαση για την προσωρινή απομάκρυνση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου από τις τάξεις της με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη.

Μέχρι την ίδρυσή της, οι λέσχες στην πρωτεύουσα ή ήταν χαρτοπαίγνια προσιτά σε όλους ή είχαν επαγγελματικό χαρακτήρα. Το 1875 λειτούργησαν στην Αθήνα από παλαιότερα η «Στρατιωτική Λέσχη», η «Εμπορική Λέσχη», η λέσχη «Ερμής», που τη χρησιμοποιούσαν σαν Χρηματιστήριο, καθώς και η «Λέσχη των Φοιτητών».

Στη νεότερη ιστορία, οι πρώτες λέσχες παρουσιάζονται στην Αγγλία από τον 16ο αιώνα με την ονομασία «club», ως φιλολογικές αρχικά, ενώ στη συνέχεια παίρνουν άλλες μορφές και εμφανίζονται με σκοπούς πολιτικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και άλλους.

Στο Ναύπλιο η πρώτη λέσχη της Ελλάδας

Η πρώτη λέσχη που λειτούργησε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή της ήταν στο Ναύπλιο το 1829, την εποχή του Καποδίστρια. Στη λέσχη αυτή σύχναζαν οι αξιωματικοί των ξένων πολεμικών πλοίων που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι του Ναυπλίου, καθώς και μερικοί Έλληνες του εξωτερικού. Η κυριότερη απασχόληση στη λέσχη ήταν το χαρτοπαίγνιο και, σε αυτό, όπως έχει γίνει γνωστό, πρωτοστατούσαν οι αξιωματικοί των ρωσικών πλοίων.

Μάλιστα, επειδή στο Ναύπλιο κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη ασημένια τάληρα διαφόρων κρατών, χωρίς αυτά να έχουν την ίδια αξία, συμφωνήθηκε, χάριν ευκολίας στα παιχνίδια της πρώτης αυτής λέσχης, όλα τα τάληρα να θεωρούνται ίσης αξίας. Μερικοί, μάλιστα, αξιωματικοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να παίξουν περιορίζονταν να αλλάζουν στο πράσινο τραπέζι τα φτηνότερα τάληρα που έφερναν μαζί τους με εκείνα που είχαν μεγαλύτερη αξία, κερδίζοντας έτσι εκ του ασφαλούς και χωρίς την παρεμβολή της Θεάς Τύχης.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο Φρούραρχος του Ναυπλίου, Συνταγματάρχης Αντώνιος Φιγκέιρα Αλμείδα, αποφάσισε εκείνη την εποχή να απαγορεύσει στους αξιωματικούς να κάθονται στο τραπέζι των παιγνίων, χωρίς να παίζουν.

Η εκλογή των μελών στην Αθηναϊκή Λέσχη

Στην Αθηναϊκή Λέσχη, από τα πρώτα της χρόνια, έγινε παράδοση η αυστηρότητα στην εκλογή των μελών. Στην αρχή, η εκλογή αυτή γινόταν από πρόταση που έκανε ένα από τα ιδρυτικά μέλη και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αργότερα, όταν ο αριθμός των μελών της αυξήθηκε, κάθε νέο μέλος έπρεπε να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Μια εκλογή αρκετά δύσκολη, γιατί μια μαύρη ψήφος εξουδετέρωνε πέντε άσπρες. Το 1925, το καταστατικό της Αθηναϊκής Λέσχης τροποποιήθηκε στο επιεικέστερο και μια μαύρη ψήφος εξουδετέρωνε τρεις άσπρες.

Όλα τα μέλη της Λέσχης, μεταξύ αυτών και οι Πρωθυπουργοί, ως το 1907 εκλέγονταν κανονικά και με ψηφοφορία. Και μόνο το χρόνο εκείνο, το 1907, γίνεται δεκτό από τη Γενική Συνέλευση «ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, οι υπουργοί, ο Αυλάρχης και ο Αρχηγός του Στρατιωτικού Οίκου του Βασιλέως να θεωρούνται Μέλη της Λέσχης εφ’ όσον κατέχουσι τα αξιώματα». Το 1914 αποφασίζεται όπως «οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί και οι ξένοι πρέσβεις να γίνονται κατόπιν αιτήσεως που θα υπέβαλλαν Μέλη δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης και άνευ ψηφοφορίας».

Ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης είτε εκλέγονταν με την κανονική διαδικασία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν τακτικά μέλη με υποχρεώσεις και δικαιώματα. Μεταπολεμικά, όμως, με το Καταστατικό του 1947, καθιερώνονται για πρώτη φορά στη Λέσχη και Προσωρινά Μέλη, που συνήθως ήταν ξένοι διπλωμάτες και αντιπρόσωποι ξένων αποστολών, με περιορισμένες όμως υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Η αυστηρότητα στην επιλογή των μελών ήταν φυσικό να περιορίσει και τον αριθμό τους. Στην πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της λέσχης, τα μέλη υπολογίζονταν περίπου στα διακόσια άτομα. Και στην πρώτη εικοσαετία, τριακόσια. Από τις αρχές του αιώνα, τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης γίνονται περισσότερα.

Το 1914, η Αθηναϊκή Λέσχη απαριθμεί πεντακόσια μέλη, το 1925 επτακόσια μέλη και, σε νεότερα καταστατικά, τα μέλη της λέσχης έφθασαν στα χίλια, όπως προέβλεπε και το Καταστατικό του 1954, που ίσχυε μέχρι και το 1975. Μάλιστα, την 31η Δεκεμβρίου του 1974, τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης ήταν 912 στον αριθμό.

Ανάμεσα στα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης μέχρι το 1975 υπήρξαν 27 πρωθυπουργοί της Ελλάδας, υπουργοί, ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, ξένοι πρέσβεις, καθηγητές Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι των Γραμμάτων και της Τέχνης, καθώς και προσωπικότητες του οικονομικού και βιομηχανικού κόσμου. Επίτιμοι Πρόεδροι της Αθηναϊκής Λέσχης ήταν οι Βασιλείς της Ελλάδας και επίτιμο μέλος είχε ανακηρυχθεί το 1914, μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους, ο νικητής Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, που ήταν τακτικό μέλος από το 1897.

Ανάμεσα στους επιφανέστερους πρωθυπουργούς της Ελλάδας που υπήρξαν και μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Γεώργιος Θεοτόκης, καθώς και ο Δημήτριος Ράλλης.

Φωτογραφίες: Από την επετειακή έκδοση των 100 χρόνων της Αθηναϊκής Λέσχης 1875-1975