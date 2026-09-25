Η ιστορία αγάπης του Νταμιάνο Νταβίντ και της Ντοβ Κάμερον απέκτησε το δικό της κινηματογραφικό φινάλε – τουλάχιστον μέχρι το επόμενο κεφάλαιο. Ο frontman των Måneskin και η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην καρδιά της Τοσκάνης, σε μια τελετή που έμοιαζε βγαλμένη από ιταλικό παραμύθι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο ιστορικό Δημαρχείο του Μονταλτσίνο, στο Palazzo dei Priori, παρουσία κοντινών ανθρώπων, με τους δύο καλλιτέχνες να επιλέγουν εμφανίσεις που συνδύαζαν την κομψότητα με τη δική τους ξεχωριστή αισθητική.

Λευκή κομψότητα και ιταλικό στιλ

Η Ντοβ Κάμερον εντυπωσίασε φορώντας μια λευκή δημιουργία του Giorgio Armani: ένα κοστούμι με λευκή γραβάτα και εντυπωσιακή κάπα, κρατώντας στα χέρια της μια ανθοδέσμη από λευκά κρίνα.

Ο Νταμιάνο Νταβίντ κινήθηκε σε πιο ροκ αλλά εξίσου κομψή γραμμή. Ο τραγουδιστής των Måneskin επέλεξε ένα λευκό σταυρωτό κοστούμι Cavalli, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα και ένα μεταξωτό πράσινο φουλάρι, δίνοντας τη δική του πινελιά στην εμφάνιση.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί μπροστά στους φωτογράφους και το συγκεντρωμένο πλήθος, πριν αποχωρήσουν από την πλατεία με ένα vintage λευκό κάμπριο Lancia Flavia.

Από μια γνωριμία στα βραβεία του MTV σε μια ζωή μαζί

Η σχέση του Νταμιάνο και της Ντοβ ξεκίνησε με έναν τρόπο που ταιριάζει σε δύο διεθνείς σταρ: στα παρασκήνια των MTV Video Music Awards το 2022. Εκείνη την περίοδο και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Έναν χρόνο αργότερα, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά στα ίδια βραβεία και ο Ιταλός τραγουδιστής κάλεσε την Κάμερον σε συναυλία των Måneskin στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έγινε το 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Pre-Grammy Gala του Clive Davis, ενώ προηγουμένως είχαν εντοπιστεί σε έξοδό τους στο Λος Άντζελες.

Η πρόταση γάμου και το μυστικό που κράτησαν μέχρι τέλους

Ο Νταμιάνο έκανε την πρόταση γάμου στη Ντοβ τον Οκτώβριο του 2025 στο Λος Άντζελες, ενώ οι δυο τους ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι.

Παρά τη χαρά τους, αποφάσισαν να κρατήσουν το νέο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό διάστημα. Η Ντοβ Κάμερον αποκάλυψε τελικά το εντυπωσιακό μονόπετρο μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, έναν χρόνο μετά την πρόταση.

Ο Νταμιάνο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία του «σπιτιού» και της συντροφικότητας, λέγοντας σε συνέντευξή του στη Vogue: «Το σπίτι έχει να κάνει περισσότερο με το πρόσωπο που είναι δίπλα σου».

Και όπως φαίνεται, για τον ίδιο αυτό το πρόσωπο είναι η Ντοβ Κάμερον – με την οποία πλέον μοιράζεται όχι μόνο τη σκηνή της δημοσιότητας, αλλά και τη ζωή.