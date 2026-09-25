Ο Γιώργος Λιβάνης δεν θέλησε να αποκαλύψει τι συμβαίνει σήμερα στη σχέση του με την Ανδρομάχη, όταν ρωτήθηκε από το «Πρωινό» για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού. Στην ερώτηση αν πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες, ο τραγουδιστής απάντησε: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με αφορμή τα γενέθλια του γιου τους, στα οποία ο ίδιος και η Ανδρομάχη έδωσαν το «παρών». Ο Γιώργος Λιβάνης επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να βρίσκονται μαζί σε σημαντικές στιγμές που αφορούν το παιδί τους.

«Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Δεν το συζητάμε. Πάντα μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αγάπη ανάμεσα στους δύο, ο Γιώργος Λιβάνης περιορίστηκε σε μία σύντομη απάντηση: «Φυσικά».

Οι αλλαγές στα επαγγελματικά σχέδια μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στα επαγγελματικά του σχέδια και στις αλλαγές που προέκυψαν μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν απότομα και πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις για το επόμενο βήμα του.

«Είναι λίγο τώρα δράμα, γιατί αυτή τη στιγμή άλλαξαν τα πράγματα λίγο απότομα. Θα δούμε. Εντάξει, συζητάω πράγματα. Θα δείξει. Η αλήθεια είναι τώρα όλα τα σχήματα έχουν κλείσει», ανέφερε.

Για την ώρα, ο ίδιος συνεχίζει τις δικές του εμφανίσεις, ενώ οι επόμενες αποφάσεις για τα νυχτερινά σχήματα αναμένεται να ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.