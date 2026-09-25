Η Μάρω Λύτρα μίλησε από τον Καναδά στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τη ζωή της μακριά από την Ελλάδα, τον τρίτο της γάμο, την εμπειρία της από το Fame Story, αλλά και μια προσωπική επιθυμία που, όπως είπε, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια την είχε πληγώσει το γεγονός πως δεν απέκτησε παιδιά.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, πλέον έχει αποδεχθεί την πραγματικότητα αυτή, αν και παραμένει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι της ζωής της.

«Αλλά τώρα πια το έχω παρααποφασίσει και… δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά, οπότε… θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου… μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό», πρόσθεσε.

Η ζωή στον Καναδά και ο τρίτος γάμος

Η Μάρω Λύτρα μίλησε και για τον γάμο της με τον Κώστα, τον οποίο γνώριζε από πολύ νεότερη ηλικία. Όπως εξήγησε, οι δυο τους είχαν υπάρξει ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια, όταν εκείνη ήταν 20 ετών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν διαφορετικοί δρόμοι. Εκείνος συνέχισε τη ζωή του και εκείνη τη δική της, μέχρι που οι συνθήκες τους έφεραν ξανά κοντά. «Τον Κώστα τον ήξερα, ήμασταν μαζί 3 χρόνια όταν ήμουν 20 χρονών. Χαθήκαμε, έζησε τη ζωή του, έζησα τη δική μου και μετά από το δεύτερο μου… χωρισμό, ξανασμίξαμε και ήταν σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο Κώστας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της είχε ζητήσει να τον παντρευτεί.

«Για να σου πω την αλήθεια, ήταν ο πρώτος που μου είχε ζητήσει σε γάμο… τότε!», είπε γελώντας. Όταν ρωτήθηκε αν ο τρίτος γάμος της είναι και ο τελευταίος, απάντησε με χιούμορ: «Ναι. Τρίτη και τελευταία, βέβαια!».

Η δύσκολη σχέση με την περίοδο του Fame Story

Η επιστροφή στη μνήμη της από τα χρόνια του Fame Story δεν ήταν εξίσου εύκολη. Η Μάρω Λύτρα περιέγραψε την έντονη ενασχόληση των τηλεοπτικών εκπομπών με την προσωπική της ζωή εκείνη την περίοδο.

«Με είχε κουράσει πάρα πολύ το… όλο θέμα με… με το Fame Story, που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου», ανέφερε.

Όπως είπε, ιδιαίτερα τα πρωινά προγράμματα της εποχής είχαν ασχοληθεί έντονα μαζί της, κάτι που την είχε ενοχλήσει. «Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μου κάνανε πάρα πολύ attack… στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το Fame Story», σημείωσε.

Με την απόσταση των χρόνων, ωστόσο, είπε πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει εκείνη την περίοδο της καριέρας της. «Μετά όμως, από τόσα χρόνια, το ξανασκέφτηκα, είπα “αν δεν είχα το Fame Story, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα”», ανέφερε.

Το ατύχημα και το πρόβλημα που εντοπίστηκε στο κεφάλι

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ακόμη σε ένα ατύχημα με αυτοκίνητο που είχε στην Ελλάδα και στην εξέταση που ακολούθησε, κατά την οποία οι γιατροί εντόπισαν ένα εύρημα στο κεφάλι της.

«Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα… με το αυτοκίνητο, και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκανε… κάτι, τέλος πάντων, στο κεφάλι», είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι το ζήτημα εντοπίστηκε σε μεταγενέστερη μαγνητική τομογραφία.

«Και κάποια στιγμή… με το τελευταίο MRI που έκανα, βρήκανε το πρόβλημα που είχα εδώ. Δοξάζω το Θεό, που ξυνάω», ανέφερε.