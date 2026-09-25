«Πάντα η ψυχή να κοιτάει μπροστά, ακόμα και αν το σώμα μας πάει πίσω», είπε η Έρρικα Πρεζεράκου αναφερόμενη στο ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, μια εικόνα που της ξύπνησε μνήμες από τη δική της σοβαρή περιπέτεια στην Κύθνο.

Η πρώην πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου. Η συζήτηση οδηγήθηκε στην περιπέτεια του Σταύρου Φλώρου και στην προσωπική εμπειρία που είχε αντιμετωπίσει η ίδια πριν από έξι χρόνια.

Η Έρρικα Πρεζεράκου για την περιπέτεια του Σταύρου Φλώρου

Η Έρρικα Πρεζεράκου εξήγησε ότι ένιωσε ιδιαίτερη σύνδεση με όσα συνέβησαν στον Σταύρο Φλώρο, καθώς γνωρίζει από προσωπική εμπειρία πόσο σοβαρός μπορεί να αποδειχθεί ένας τραυματισμός που σχετίζεται με προπέλα σκάφους.

«Σίγουρα συνδέθηκα πάρα πολύ. Συνειδητοποιώ πόσο πολύ δεν έχουμε αίσθηση το τι μπορεί να κάνει μια προπέλα. Οδηγοί στην θάλασσα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Λυπήθηκα πάρα πολύ γι’ αυτό το παιδί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η ίδια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει όσα συμβαίνουν στη ζωή, σημειώνοντας: «Βέβαια πάντα πιστεύω ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει κάποιο λόγο που συμβαίνει».

Η Έρρικα Πρεζεράκου στάθηκε παράλληλα στη σημασία του να συνεχίζει κάποιος να διεκδικεί όσα θέλει για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.

«Είναι σημαντικό να διεκδικεί αυτό που θέλει για τον εαυτό του και αυτό που πάντα λέω είναι ότι, πάντα η ψυχή να κοιτάει μπροστά, ακόμα και αν το σώμα μας πάει πίσω, γιατί είμαστε η ψυχή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Το σοβαρό ατύχημα της Έρρικας Πρεζεράκου στην Κύθνο

Η αναφορά της στο ατύχημα του Σταύρου Φλώρου συνδέεται με ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιστατικό που είχε αντιμετωπίσει η ίδια τον Αύγουστο του 2020.

Η πρώην πρωταθλήτρια βρισκόταν τότε σε φουσκωτό σκάφος στην Κύθνο, μαζί με άλλα άτομα, όταν κάτω από συνθήκες που δεν είχαν διευκρινιστεί πλήρως έπεσε στη θάλασσα. . Το χέρι της βρέθηκε στην περιοχή της προπέλας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρία από τα πέντε δάχτυλα του δεξιού χεριού. Οι γιατροί κατάφεραν να αποκαταστήσουν δύο απο τα τρία που είχαν τραυματιστεί, ενώ το μικρό δάχτυλο χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί.