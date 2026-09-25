Συγκινήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς μιλώντας για τον πρόωρο τοκετό της. Η ίδια αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου πως χρειάστηκε να γεννήσει εκτάκτως καθώς είχε παρατηρηθεί μείωση του αμνιακού υγρού στους σάκους των δίδυμων παιδιών της.

«Με το που γεννήθηκαν μπορούσαν να δώσω μόνο ένα φιλάκι στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα και την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους. Συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι Όλα καλά. Συγγνώμη, δεν το περίμενα. Δεν το έχω συζητήσει πολύ καιρό και τώρα κάπως συγκινήθηκα. Είμαι τυχερή, πολύ τυχερή», είπε συγκινημένη η Άννα Πρέλεβιτς.

Στη συνέχεια η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς πρόσθεσε: «Γέννησα στις 33 εβδομάδες και τρεις μέρες της εγκυμοσύνης μου. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια για να ανακοινώσω ότι γέννησα. Είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι ήταν όλα καλά και με το που μας έδωσαν το οκ ότι τα κορίτσια μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι, το μοιράστηκα. Και κάπως συνέπεσε με την ημέρα της Μητέρας. Ήταν τόσο μικρές που δεν ήξερα πώς να τις πιάσω, φοβόμουν».