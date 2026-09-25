Το θέμα της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης συζητήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά, μίλησε και για τη δική του περίπτωση. «Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά και μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα. Χθες έκανα προγραμματισμό και είπα ότι παρόλο που η υγεία μου είναι κάπως επιβαρυμένη, δεν θα βάλω πετρέλαιο, γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά. Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που έχω νοικιάσει, έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος, αλλά πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος;», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.