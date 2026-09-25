Ο Πασχάλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα δικαιωθεί στο μέλλον αναφορικά με την υπόθεση της εξωσυζυγικής συνεύρεσης, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «στιγμιαίο λάθος».

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Επειδή λένε “ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον”, περιμένω. Δεν γίνεται να μείνει κρυφό. Δεν γίνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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