

Η διάσημη έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Χόλιγουντ βρήκε επίσημα νέο ιδιοκτήτη. Το ιστορικό ακίνητο, το οποίο ανήκε κάποτε στον εμβληματικό σκηνοθέτη Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ πουλήθηκε για 24,75 εκατ. δολάρια την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το USA TODAY.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός το είχε αγοράσει έναντι 24,5 εκατ. δολαρίων το 2017, λίγο μετά την αίτηση διαζυγίου της από τον Μπραντ Πιτ, ενώ τον Μάιο το είχε διαθέσει προς πώληση για 29,9 εκατ. δολάρια. Τοποθετημένο στην αριστοκρατική γειτονιά του Los Feliz στο Λος Άντζελες, το εντυπωσιακό σπίτι των 1.000 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 8 στρεμμάτων και περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια και 10 μπάνια. Χτίστηκε αρχικά το 1913 από τον αρχιτέκτονα Μπ. Κούπερ Κόρμπετ. Τρία χρόνια αργότερα το αγόρασε ο θρυλικός σκηνοθέτης και το ένωσε στη συνέχεια με μία γειτονική κατοικία που ανήκε παλαιότερα στον Τσάρλι Τσάπλιν.

«Η θρυλική έπαυλη του Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ, διατίθεται πλέον προς πώληση, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία, από αυτές που εμφανίζονται μια φορά σε κάθε γενιά, για την απόκτηση ενός κομματιού της ιστορίας του Χόλιγουντ. Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήμα όπου εκεί διαμορφώθηκε το μέλλον του αμερικανικού κινηματογράφου και που ο κ. ΝτεΜιλ συνέβαλε στο να αναδειχθεί η βιομηχανία του θεάματος σε παγκόσμια πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας», ανέφερε η αρχική καταχώριση πώλησης.

Ο ΝτεΜιλ έζησε στην έπαυλη μέχρι τον θάνατό του το 1959, ενώ ο ιδιοκτήτης από τον οποίο την αγόρασε η Τζολί, κατοικούσε εκεί για 30 χρόνια. Ανάμεσα στις εντυπωσιακές παροχές που διαθέτει περιλαμβάνονται αίθουσα γυμναστικής, κιόσκι τσαγιού, ξενώνας, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων με ξεχωριστό οίκημα, ένα τεράστιο κελάρι κρασιών και ανεξάρτητο γκαράζ. Η έκταση περιβάλλεται από εντυπωσιακούς κήπους γεμάτους τριανταφυλλιές και αιωνόβια δέντρα που προσφέρουν πλήρη ιδιωτικότητα, ενώ η τοποθεσία προσφέρει πανοραμική θέα στους λόφους του Χόλιγουντ, την περίφημη επιγραφή «Hollywood» και το Αστεροσκοπείο Griffith.

Η πώληση πραγματοποιείται, ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη της ηθοποιού με τον πρώην σύζυγό της. Η Τζολί είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου και σχεδόν 12 χρόνια σχέσης. Σήμερα, το πρώην ζευγάρι παραμένει στα δικαστήρια για την κυριότητα του Château Miraval που αγόρασαν το 2008 και ήταν το μέρος που επέλεξαν να κάνουν τον γάμο τους το 2014. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες τον Αύγουστο του 2027, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.