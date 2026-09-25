Νέα στοιχεία έρχονται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση γύρω από την κατοικία του Νότη Σφακιανάκη στη Βάρκιζα, μετά τα δημοσιεύματα που είχαν κάνει λόγο για πώληση της πολυτελούς βίλας του.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρούσε στην πώληση του ακινήτου, με ορισμένα δημοσιεύματα να συνδέουν την κίνηση αυτή με οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, η κόρη του Νότη Σφακιανάκη, Αφροδίτη, έδωσε τη δική της απάντηση, διαψεύδοντας τα συγκεκριμένα σενάρια.

Σε επικοινωνία που είχε με τον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αφροδίτη Σφακιανάκη ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη κατοικία δεν έχει βγει προς πώληση. Όπως εξήγησε, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικά ακίνητα: τη μεγάλη μονοκατοικία που παρουσιάστηκε στα πλάνα του ΑΝΤ1 και μια δεύτερη διώροφη μεζονέτα, στην οποία κατοικεί ο γιος του τραγουδιστή, Απόλλωνας, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τον γάμο του.

Η κόρη του τραγουδιστή απέρριψε επίσης τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οικονομικά προβλήματα, εξηγώντας πως μπορεί τα υψηλά έσοδα από τις εμφανίσεις του παρελθόντος να έχουν σταματήσει, όμως έχουν μειωθεί αντίστοιχα και οι ανάγκες του, καθώς ο ίδιος έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή.

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν μένει πλέον στη μεγάλη κατοικία, μετά τον θάνατο της συζύγου του.