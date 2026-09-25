Τη διαφωνία που σημειώθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Νόρα Καούρη στον αέρα του «Πρωινού» σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Θυμίζουμε ότι η Νόρα Καούρη συνεργαζόταν μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Νόμιζα ότι υπήρχε ένας άτυπος κανόνας να μη σχολιάζουμε τους απέναντι» είπε αρχικά ο Παύλος Σταματόπουλος. Ο Νίκος Συρίγους πήρε τον λόγο και είπε: «Όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι γιατί είναι θέμα δεοντολογίας και το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, υπάρχει κι άλλο κρούσμα. Θέλω να πω όμως κάτι στον κύριο Λιάγκα. Αυτός που έχει κάνει τρέιλερ την κοροϊδία των τηλεθεατών και των συνεργατών του, δεν μπορεί να μιλάει για διαστρέβλωση της αλήθειας. Κορόιδευε τους συνεργάτες του και τον κόσμο ότι θα πάει να γίνει ψαράς στην Τήνο, ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1. Το έκανε τρέιλερ και αυτό δείχνει την αμετροέπεια και το θράσος κάποιων ανθρώπων και μιλάει σε εμάς και διαστρέβλωση της αλήθειας. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα και επειδή δεν προσγειωθήκαμε σήμερα σε αυτή τη χώρα και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, θα ήθελα να είναι η τελευταία φορά που ασχολείται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό του προτείνω».

Στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα που κατηγόρησε την εκπομπή της για διαστρέβλωση της αλήθειας, σημειώνοντας: «Επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε, θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις απέναντι εκπομπές, αν και στον Γιώργο πιστεύω ότι του λείπει, γι’ αυτό το έκανε αυτό».

Όσο για τη Νόρα Καούρη, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Θα σταθώ στο Νοράκι. Εγώ στενοχωρήθηκα για τη Νόρα, δεν μου άρεσε ο τρόπος αυτός. Θα συμφωνήσω όμως με αυτό που της είπε ο Γιώργος, “καλώς ήρθες σε αυτή την εκπομπή”. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή Νόρα μου, αυτή είναι η συνθήκη εκεί και δεν είσαι απέναντι, εδώ δηλαδή, να διαφωνείς με τον παρουσιαστή. Στενοχωρήθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα τη συμβουλέψω να μιλήσει λίγο με τη Βουλγαράκη, την Καμπούρη, να πάρει καμία συμβουλή και να της ευχηθώ καλή δύναμη».

Η διαφωνία του Γιώργου Λιάγκα με τη Νόρα Καούρη

Στο χθεσινό «Το Πρωινό» μιλούσαν για το ξέσπασμα του Στάθη Σχίζα κατά του Γιώργου Λιάγκα για τον χαρακτηρισμό «ηλίθιος», η Νόρα Καούρη είπε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1: «Μισό λεπτό, εδώ είσαι λάθος Γιώργο. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τον χαρακτήρισες ηλίθιο. Σε αυτό έχει κάθε δικαίωμα».

Tότε, ο Γιώργος Λιάγκας της απάντησε σε έντονο ύφος: «Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, δεν είσαι απέναντι για να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Τώρα που ήρθες εδώ, θα λες την άποψή σου, όπως θέλεις, αλλά με βάση την αλήθεια».

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