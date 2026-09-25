Νέα δεδομένα για τα επόμενα βήματά του αποκάλυψε ο Αλέξης Παππάς, ο οποίος μίλησε για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, εξήγησε πως γνωρίζεται εδώ και χρόνια με τον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας: «Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κ. Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις έξω από το κτήριο των γραφείων του, είναι γιατί είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Αλέξης Παππάς δήλωσε πως υπάρχει ταύτιση απόψεων σε αρκετά ζητήματα και ξεκαθάρισε τη στάση του σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει σε νέο πολιτικό εγχείρημα: «Ταυτιστήκαμε σε πολλά σημεία, αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του».

Μιλώντας για την απόφασή του να εξετάζει την είσοδό του στον πολιτικό χώρο, ο ίδιος ανέφερε: «πάντα γρατζουνούσαν το μυαλό μου τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα που βιώνουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους αποκόβω από του υπόλοιπους Έλληνες».