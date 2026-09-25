Ο Macklemore μετατρέπει τη μουσική του σε μέσο στήριξης των ανθρωπιστικών δράσεων στην Παλαιστίνη, ανακοινώνοντας μια σειρά συναυλιών με τίτλο «Free Palestine». Η πρωτοβουλία του έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τις δημόσιες τοποθετήσεις του για την Παλαιστίνη, οι οποίες, σύμφωνα με τον Guardian, είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την περιοδεία του Εντ Σίραν στις ΗΠΑ και να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ιδιοκτήτες συναυλιακών χώρων.

«Αν οι τελευταίες εβδομάδες μας έδειξαν κάτι, είναι ότι κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια», έγραψε ο Macklemore σε ανάρτησή του στο Instagram η οποία συνοδευόταν από την αφίσα των εμφανίσεών του.

«Υπάρχει μία συλλογική αφύπνιση γύρω από την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη δύναμη των δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να λογοκρίνουν αυτό το αίτημα και το τι περιμένουμε από τους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στο 2026. Το να μένεις απολιτίκ κατά τη διάρκεια μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να δώσουν το παρών, να ενημερωθούν και να σταθούν δίπλα στην κοινότητα, χρησιμοποιώντας τη σκηνή για κάτι παραπάνω από απλή ψυχαγωγία… αυτό που συνέβη σε μένα είναι μεγαλύτερο από έναν καλλιτέχνη ή μία σκηνή. Όταν η τάξη των δισεκατομμυριούχων μπορεί να αποφασίζει ποιες φωνές επιτρέπονται πάνω στη σκηνή και ποιες θεωρούνται πολύ επικίνδυνες για να ακουστούν, όλοι θα πρέπει να δίνουν προσοχή», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Οι εμφανίσεις του Macklemore θα ξεκινήσουν από το Δουβλίνο στις 26 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στο Παρίσι στις 29 και το Λονδίνο στις 30 του ίδιου μήνα. Παράλληλα, ο ράπερ έκανε γνωστό ότι σύντομα θα ανακοινωθούν και ημερομηνίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.