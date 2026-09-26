Λίγες ώρες πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στη μουσική, αλλά και στην εικόνα που θα συνοδεύσει αυτή τη μοναδική sold out βραδιά με 95.000 θεατές.

Πίσω από τα looks της Ελληνίδας σταρ βρίσκεται η Ρίτα Μέλσεν, μια δημιουργός με διεθνή παρουσία, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με μία από τις μεγαλύτερες σταρ του πλανήτη, τη Μαντόνα. Η επιλογή της δεν είναι τυχαία. Η Ρίτα Μέλσεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικά ονόματα στον χώρο του celebrity styling και της ενδυματολογικής επιμέλειας, έχοντας αναλάβει να δημιουργήσει τη σύγχρονη εικόνα της Μαντόνα σε σημαντικές εμφανίσεις και projects της.

Στη διάρκεια του «The Celebration Tour», συνεργάστηκε ως creative και design lead για τα κοστούμια της περιοδείας, δουλεύοντας πάνω σε μια γκαρνταρόμπα που επανέφερε εμβληματικές στιγμές της καριέρας της Μαντόνα μέσα από μια νέα, σύγχρονη ματιά.

Η γυναίκα που μετέτρεψε την ιστορία της Μαντόνα σε σύγχρονη μόδα

Η Ρίτα Μέλσεν δεν αντιμετωπίζει τα ρούχα απλώς ως εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά ως κομμάτι της αφήγησης ενός καλλιτέχνη. Στη συνεργασία της με τη Μαντόνα, άντλησε έμπνευση από το τεράστιο προσωπικό αρχείο της τραγουδίστριας, ανατρέχοντας σε εμφανίσεις που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές της καριέρας της και μετατρέποντάς τες σε νέες δημιουργίες.

Για το «The Celebration Tour», η Ρίτα Μέλσεν συνεργάστηκε με σημαντικούς σχεδιαστές, όπως ο Jean Paul Gaultier, η Donatella Versace και η Dilara Findikoglu, δημιουργώντας looks που αναφέρονταν στο παρελθόν της Μαντόνα, αλλά δεν αποτελούσαν απλές αναπαραγωγές. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος κόσμος γύρω από τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας, όπου η μόδα θα λειτουργεί ως συνέχεια της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η ίδια η Μαντόνα έχει δείξει πόσο σημαντικό ρόλο δίνει στα ρούχα ως μέρος της ιστορίας της. Η ομάδα που επιμελείται τις εμφανίσεις της έχει αναφέρει πως η τραγουδίστρια συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, εξετάζοντας υφάσματα, σχέδια και λεπτομέρειες, καθώς για εκείνη το κάθε look πρέπει να υπηρετεί τον χαρακτήρα και το μήνυμα της στιγμής.

Αξιοσημείωτη ήταν η εμφάνιση της Μαντόνα στο Met Gala 2026, με την υπογραφή της Ρίτα Μέλσεν. Η βασίλισσα της ποπ μουσικής εμφανίστηκε με μια θεατρική δημιουργία του Anthony Vaccarello για τον οίκο Saint Laurent, εμπνευσμένη από το έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον «Ο Πειρασμός του Αγίου Αντωνίου», που δημιουργήθηκε το 1945.

Από τη Νέα Υόρκη και τη Madonna στη μεγάλη σκηνή της Άννας Βίσση

Η Ρίτα Μέλσεν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα από μικρή ηλικία. Με καταγωγή από την Αίγυπτο και βάση το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μεγάλωσε έχοντας επαφή με την τέχνη της δημιουργίας ρούχων, καθώς ο παππούς της ήταν ράφτης και ιδιοκτήτης εταιρείας παραγωγής ενδυμάτων στο Κάιρο.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στην έρευνα, στην ιστορία των ρούχων και στη σύνδεση του παλιού με το νέο. Για εκείνη, ένα ένδυμα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα, αλλά ένα αντικείμενο που κουβαλά μνήμες, πολιτισμό και προσωπικές ιστορίες. Αυτή η προσέγγιση είναι πιθανό να αποτέλεσε και το κλειδί στη συνεργασία της με την Άννα Βίσση. Μια καλλιτέχνιδα με πέντε δεκαετίες πορείας, δεκάδες εμβληματικές εμφανίσεις και μια ισχυρή σκηνική ταυτότητα, χρειάζεται μια εικόνα που να συνδυάζει το παρελθόν με το σήμερα.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους αναμένεται να αποκαλυφθεί στη σκηνή του ΟΑΚΑ, όπου η Ρίτα Μέλσεν θα έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τη συνολική σκηνική εικόνα της Άννας Βίσση για μια τόσο σημαντική βραδιά.

Από τις ενδυματολογικές επιλογές μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια που θα συνοδεύσει τη σκηνική παρουσία της Άννας Βίσση, η Ρίτα Μέλσεν καλείται να δημιουργήσει μια εικόνα αντάξια της δυναμικής προσωπικότητας της διάσημης τραγουδίστριας. Μιας καλλιτέχνιδας που εδώ και 50 χρόνια γράφει τη δική της ιστορία στην ελληνική μουσική, με αμέτρητες επιτυχίες, εμβληματικές εμφανίσεις και μια μοναδική σχέση με το κοινό της.

Τα looks της μεγάλης βραδιάς στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αναδείξουν όχι μόνο το στιλ και την ενέργειά της πάνω στη σκηνή, αλλά και τη μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα μιας performer που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική και στο ελληνικό θέαμα.