Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε το Λονδίνο για μια ξεχωριστή οικογενειακή απόδραση, έχοντας μαζί της τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, Λάουρα και Βαλέρια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας όμορφες εικόνες από τις βόλτες και τις στιγμές που πέρασαν μαζί στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς η Βαλέρια Λάτσιου έχει πλέον ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο για τις σπουδές της. Έτσι, η Ελένη Μενεγάκη συνδύασε το ταξίδι με πολύτιμο χρόνο δίπλα στις κόρες της.

Μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η παρουσιάστρια έδειξε στιγμές από το ταξίδι τους, από την άφιξή τους στην πόλη μέχρι τις βραδινές βόλτες με φόντο τα φωτισμένα αξιοθέατα του Λονδίνου, όπως η Tower Bridge.

Ξεχωριστή ήταν η εικόνα όπου οι δύο αδελφές περπατούν μαζί στους δρόμους της πόλης, με τη μητέρα τους να αποτυπώνει μια απλή αλλά ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή.