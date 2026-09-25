Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο OAKA είναι και επίσημα sold out, μία ημέρα πριν από το μεγάλο μουσικό γεγονός της 26ης Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, D&A Productions, τα ξημερώματα της Παρασκευής, «η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Υπολογίζεται ότι 95.000 άνθρωποι θα κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο αύριο, Σάββατο, για να απολαύσουν την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση σε μια σκηνή 360 μοιρών. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο από τις πρόβες της.

Οι οδηγίες για την προσέλευση

H προσέλευση στο ΟΑΚΑ ξεκινά στις 17:00, το pre-show στις 20:00 και η συναυλία στις 21:00. Παράλληλα, το κοινό καλείται να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να προσέλθει έγκαιρα, έχοντας διαθέσιμο το εισιτήριό του στο κινητό ή σε έντυπη μορφή και ακολουθώντας τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου.

Στους χώρους της συναυλίας δεν επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, μεγάλες τσάντες και σακίδια, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό και κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Πώς θα επιστρέψουν οι φαν της Άννας Βίσση από το ΟΑΚΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), εξασφαλίζοντας την άνετη και ασφαλή επιστροφή του κοινού μετά το τέλος του μουσικού σόου.

Ειδικότερα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια των συρμών θα παραταθούν έως τις 02:10 το πρωί, προκειμένου να εξυπηρετηθεί άμεσα και με ασφάλεια το κοινό κατά την αποχώρησή του από το στάδιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η απόφαση αυτή αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους και να προσφέρει μια άνετη επιλογή μετακίνησης.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.