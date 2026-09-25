Με τον δικό της τρόπο επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη η Μαριάνα Κατσιμίχα και συγκεκριμένα με ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε γρήγορα viral.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη, και μάλιστα συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα συγκίνησε και μάγεψε τους διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι άφησαν κάτω από το βίντεο διθυραμβικά σχόλια.

Πολλοί έγραψαν για τη φωνή και τη χροιά της, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός πως απέτισε φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, ένας από αυτούς της πρότεινε να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στο πρώτο της άλμπουμ.

Δείτε τη Μαριάνα Κατσιμίχα να τραγουδά το «Ώρες Μικρές»: