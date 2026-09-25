Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της νέας σειράς θρίλερ «Kill Jackie» στο Λονδίνο, αφήνοντας για λίγο πίσω της τον σκοτεινό ρόλο που υποδύεται στη σειρά και εμφανιζόμενη με απόλυτη χολιγουντιανή λάμψη.

Η 56χρονη ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή ασημί τουαλέτα με παγιέτες, στράπλες κορσέ τοπ και ασορτί κάπα, δημιουργώντας μια εμφάνιση που θύμιζε παλιό Χόλιγουντ. Ολοκλήρωσε το look της με ασημί ψηλοτάκουνα, κυματιστά μαλλιά και μπρονζέ μακιγιάζ.

Ο νέος ρόλος και η απάντηση για τα παιδιά της

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στη νέα οκτάωρη σειρά του Prime Video, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς υποδύεται την Τζάκι Πράις, μια πρώην διεθνή διακινήτρια ναρκωτικών που εδώ και 20 χρόνια ζει μια ήρεμη και ανώνυμη ζωή ως έμπορος έργων τέχνης. Η ζωή της όμως ανατρέπεται όταν μια ομάδα εκτελεστών προσλαμβάνεται για να τη σκοτώσει, αναγκάζοντάς τη να επιστρέψει στο επικίνδυνο παρελθόν της.

Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Αϊνταν Τρούεν και ακολουθεί την προσπάθεια της Τζάκι να αντιμετωπίσει τους επίδοξους δολοφόνους της, αλλά και τα μυστικά που έχει προσπαθήσει να αφήσει πίσω.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για τα παιδιά της, Ντίλαν και Κάρις, που ακολουθούν τα βήματα της οικογένειάς τους στον χώρο της υποκριτικής. Η ίδια αντέδρασε στον χαρακτηρισμό «nepo baby», υποστηρίζοντας πως τα παιδιά διάσημων οικογενειών έχουν συχνά μεγαλύτερη πίεση να αποδείξουν την αξία τους.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τόνισε πως η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το όνομα ή την οικογένεια, αλλά από το πραγματικό πάθος και την αγάπη για την τέχνη.