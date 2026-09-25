Η Σούζαν Σάραντον ήταν ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην επίσκεψη και την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η ηθοποιός, γνωστή από ταινίες όπως «Thelma & Louise», «Dead Man Walking» και «The Rocky Horror Picture Show», συμμετείχε στη διαμαρτυρία που διοργάνωσε η οργάνωση «Jewish Voice for Peace», όπως αναφέρει ο Guardian. Σύμφωνα με τις Αρχές, η αστυνομία επενέβη, καθώς οι διαδηλωτές παρέμεναν σε σημείο όπου είχε αποκλειστεί διασταύρωση δρόμων, παρά τις προειδοποιήσεις να αποχωρήσουν.

Μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν από την αστυνομία ήταν και η ηθοποιός, Χάνα Άινμπιντερ, γνωστή από τη σειρά «Hacks», καθώς και άλλα πολιτικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

Η δημόσια θέση της Σάραντον

Η Σούζαν Σάραντον έχει εκφράσει δημόσια τις απόψεις της σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε κινητοποιήσεις για το θέμα. Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι τοποθετήσεις της έχουν επηρεάσει την επαγγελματική της πορεία, αναφέροντας πως ορισμένες συνεργασίες χάθηκαν λόγω των δημόσιων θέσεών της. «Έχω βρει την οικογένειά μου, έχω βρει τους ανθρώπους μου και είμαι εντάξει», είχε αναφέρει, μιλώντας για τη στάση της και τις αντιδράσεις που έχει δεχτεί.

Η Χάνα Άινμπιντερ έχει, επίσης, δηλώσει ότι θεωρεί σημαντικό να μιλά δημόσια για ζητήματα που πιστεύει, παρά τις πιθανές επιπτώσεις στην καριέρα της.