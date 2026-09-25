Η Ντακότα Τζόνσον μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Verity» στο Λονδίνο, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διάφανο δαντελένιο φόρεμα που ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Η 36χρονη ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία της Colleen Allen σε μπεζ απόχρωση, όπως σημειώνει το Page Six. Κάτω από το διάφανο φόρεμα φόρεσε μαύρα εσώρουχα του οίκου Fleur du Mal, δημιουργώντας μια τολμηρή εμφάνιση.

A moment for the absolute vision that is Dakota Johnson at the “Verity” London premiere. 🖤



📸: Getty pic.twitter.com/LPX3H3B0k6 — Page Six (@PageSix) September 24, 2026

Η Ντακότα Τζόνσον ολοκλήρωσε το look της με τα χαρακτηριστικά ίσια καστανά μαλλιά της, μαύρο μανικιούρ, χρυσά κοσμήματα και διακριτικά αξεσουάρ. Στο κόκκινο χαλί πόζαρε και μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζος Χάρτνετ, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα μοντέρνο μαύρο κοστούμι χωρίς γραβάτα.

Η ηθοποιός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι το διάφανο στιλ αποτελεί μία από τις αγαπημένες της επιλογές. Από την πρεμιέρα του «Madame Web» με το κρυστάλλινο φόρεμα Gucci, μέχρι τις εμφανίσεις της με δημιουργίες των Nensi Dojaka, Gucci και Chloé, η ίδια έχει υιοθετήσει με αυτοπεποίθηση τις πιο τολμηρές τάσεις της μόδας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue Germany, η Ντακότα Τζόνσον είχε δηλώσει πως δεν την απασχολεί αν κάποιο φόρεμα θεωρείται «υπερβολικά σέξι». Όπως είχε πει, φορά δημιουργίες στις οποίες νιώθει όμορφη και αυτό είναι που έχει σημασία για εκείνη.