Η Ναόμι Κάμπελ και ο Φλάβιο Μπριατόρε βρέθηκαν ξανά μαζί, 24 χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης τους. Το διάσημο μοντέλο και ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όπου περπάτησαν μαζί στο paddock της πίστας του Μπακού.

Η 56χρονη Ναόμι εντυπωσίασε με το κομψό της στιλ, επιλέγοντας ένα λευκό παντελόνι με φαρδιά γραμμή και ένα απλό μαύρο τοπ, ενώ ο Φλάβιο Μπριατόρε εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό του polo της Formula 1.

Naomi Campbell, 56, looks thrilled as she reunites with ex Flavio Briatore, 76, at the Grand Prix in Azerbaijan – 24 years after calling off engagement https://t.co/NYANtNCuFi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Ναόμι Κάμπελ και ο Φλάβιο Μπριατόρε έζησαν μια σχέση από το 1998 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν αρραβωνιαστεί. Μετά τον χωρισμό τους, ο Ιταλός επιχειρηματίας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είναι υπέροχη, αλλά καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος». Παρά το τέλος της σχέσης τους, οι δυο τους παρέμειναν κοντά όλα αυτά τα χρόνια, διατηρώντας μια φιλική σχέση και κάνοντας κοινές εμφανίσεις σε διακοπές και δημόσιες εκδηλώσεις.

Η Ναόμι Κάμπελ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση τους, τονίζοντας πως δεν ήθελε ποτέ να θεωρηθεί «τρόπαιο» κάποιου, αλλά μια ανεξάρτητη γυναίκα με τη δική της πορεία. Παράλληλα, η ζωή της φαίνεται να περνά σε μια νέα φάση, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η ίδια εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει το Μιλάνο τη νέα της βάση, μετά από χρόνια παρουσίας στην πόλη λόγω της μόδας.

Η διάσημη καλλονή, που είναι μητέρα δύο παιδιών μέσω παρένθετης μητρότητας, έχει δηλώσει πως τα παιδιά της αποτελούν τη μεγαλύτερη προτεραιότητά της και πως η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και το μέλλον.