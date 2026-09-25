Η Μάρα Ζαχαρέα, με πολλά χρόνια παρουσίας στη δημοσιογραφία, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» για την πορεία της στην τηλεόραση, τις δυσκολίες του επαγγέλματος και τα μαθήματα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές στα δελτία ειδήσεων, αλλά και πιο προσωπικά, μιλώντας για τη σκέψη της να κάνει λίφτινγκ και για το πώς βλέπει το μέλλον της στον χώρο.

«Έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια. Τώρα που έχω φτάσει να είμαι παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων και διευθύντρια ενημέρωσης στην ιδιωτική τηλεόραση από το 2017 – όταν μάλιστα ανέλαβα, ήμουν και η πρώτη γυναίκα που πήρε αυτόν τον ρόλο – το μάθημα που έχω πάρει, είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους», ανέφερε αρχικά.

Όσο για τα ντουέτα στην παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων, η Μάρα Ζαχαρεά σχολίασε «Έχω πάρα πολύ μεγάλη αμφιβολία για τα ντουέτα στην παρουσίαση των δελτίων. Όχι ότι είναι κακό το ντουέτο, θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία, μια πολύ καλή συναντήληψη για να λειτουργήσει ένα ντουέτο. Σπανίως τα ντουέτα καταλήγουν καλά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός… Μπορεί να υπάρχουν ντουέτα που όταν τα είδα να αναρωτήθηκα ποιός σκέφτηκε να τους βάλει μαζί, γιατί πολλές φορές σκέφτομαι και τις σχέσεις που υπάρχουν από πίσω. Υπάρχει ντουέτο που μόλις το είδα, σκέφτηκα ότι αυτοί θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα».

«Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να πάω να κάνω λίφτινγκ. Το σκέφτομαι μια φορά την εβδομάδα, μετά όμως φοβάμαι. Φοβάμαι τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Κακά τα ψέματα όλες έχουμε δει αποτελέσματα που έχουν πετύχει και άλλα που έχουν αποτύχει. Και λες “τώρα εγώ σε ποιο θα είμαι;” Κι αν είμαι στη δεύτερη κατηγορία, μετά τι θα κάνω;», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Μάρα Ζαχαρέα.

«Έχω σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω να λέω το δελτίο ειδήσεων. Ελπίζω τότε, να κρατήσω τη διεύθυνση. Και ελπίζω κάποια στιγμή να αφήσω και τη διεύθυνση, γιατί δεν είμαι πολύ υπέρ του να μεγαλώνουμε τρομερά στην ηλικία και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, πρέπει να δίνουμε χώρο και σε νέους ανθρώπους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν», συμπλήρωσε στο τέλος για το επαγγελματικό της μέλλον.