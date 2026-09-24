Η Πάολα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο αφιέρωμα του The Voice για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast. Επέλεξε να τραγουδήσει το «Ποτέ, Ποτέ» και, όταν ολοκλήρωσε την ερμηνεία, έπεσε στα γόνατα πάνω στη σκηνή, σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης.

Η συναισθηματική πίεση αποδείχθηκε ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να δηλώσει αδυναμία να μιλήσει εκείνη την στιγμή στην κάμερα για τη σχέση τους, όπως όριζε η ροή, και αποχώρησε αμέσως για τα καμαρίνια.

Η εγγραφή του αφιερώματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με την Πάολα να συμμετέχει μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, ενώ στο επεισόδιο εμφανίστηκαν ακόμη η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο NiVo και ο Apon. Το γύρισμα ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από αρκετές διακοπές λόγω της συναισθηματικής φόρτισης.

Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης σε παλαιότερη κοινή τους εμφάνιση

Το «Ποτέ, Ποτέ» που επέλεξε η Πάολα

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Πάολα διάλεξε ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του. Πρόκειται για το «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου, ένα τραγούδι που μιλά για τον πόνο, τη μοναξιά και την απόφαση να μην ανταποδώσει κάποιος το κακό που έχει δεχθεί.

Η ερμηνεία της Πάολα έγινε με εμφανή συγκίνηση. Στο τέλος του τραγουδιού, τα δάκρυα στα μάτια της έγιναν ακόμη πιο έντονα και η τραγουδίστρια γονάτισε πάνω στην πίστα.

Ανάμεσα στους στίχους του τραγουδιού που εστιάζει στον πόνο, τη μοναξιά και την απόφαση να μην επιστραφεί το κακό, ακούγεται:

«Ποτέ, ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ Κι ας ‘θέλανε οι άλλοι το κακό μου Τι κι αν πέρναγα του πόνου το όριο μου Το κρατούσα μόνο για τον εαυτό μου»

Ενώ σε άλλο σημείο τονίζεται:

«Το χαμόγελο δε μου ΄λειψε απ’ τα χείλη, κι ας μου κλέβανε το λάδι απ’ το καντήλι…»

Η στενή σχέση και οι κοινές πίστες της Πάολα με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν ισχυρούς δεσμούς αλληλοεκτίμησης, έχοντας συνυπάρξει στην πίστα συνολικά πέντε φορές σε επιτυχημένα νυχτερινά σχήματα της Αθήνας.



Μια δυνατή φιλία και αμοιβαίος σεβασμός: Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μία από τις κοινές τους στιγμές

Η ίδια είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη της προς το πρόσωπό του, αποκαλώντας τον με χιούμορ «αλήτη του σαλονιού» και τονίζοντας πως επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αυθεντικό άνθρωπο. Παράλληλα, είχε λάβει ξεκάθαρη θέση στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, αναφέροντας τότε στα μέσα ενημέρωσης: «Χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις ποτέ».

«Ποτέ ποτέ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι που ένωσε τον Γιάννη Πάριο με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε συναυλία του στην Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Πάριος θέλησε να μοιραστεί με το κοινό το παρασκήνιο της δημιουργίας της μεγάλης επιτυχίας «Ποτέ ποτέ», αποκαλύπτοντας τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμηση που έθρεφε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η συγκινητική εξομολόγηση επί σκηνής

Απευθυνόμενος στους θεατές, ο Γιάννης Πάριος αναπόλησε τις στιγμές που οδήγησαν στη γέννηση του τραγουδιού:

«Τον γνώριζα προσωπικά, ήταν ένα υπέροχο, αυθεντικό και τίμιο παιδί. Η εκτίμηση προς έναν άνθρωπο είναι ίσως κάτι ακόμη πιο σπουδαίο από την αγάπη, κι εγώ τον εκτιμούσα βαθύτατα, καθώς είχε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Κάποια στιγμή μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα κομμάτι, κι εγώ του το υποσχέθηκα.

Ένας κοινός μας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Σάββας, με θύμισε πάλι κι έτσι προχώρησα στη δημιουργία του. Όταν ο Σάββας τον ενημέρωσε ότι το τραγούδι ήταν έτοιμο, εκείνος ανυπομονούσε να το ακούσει, όμως μέσα στην πιεστική καθημερινότητά του το ξέχασε. Έτσι, αποφάσισα να το συμπεριλάβω στον δικό μου δίσκο.

Όταν πέρασε ο καιρός και το άκουσε να κυκλοφορεί με τη φωνή μου, είπε στον Σάββα: “Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ερμηνεύσω κι εγώ”. Τότε του διαμήνυσα πως το τραγούδι αυτό ήταν εξαρχής γραμμένο για εκείνον, ήταν αυτό ακριβώς που γύρευε. Μάλιστα, όταν με ρώτησε ο φίλος μας αν συμφωνώ, του απάντησα χωρίς δεύτερη σκέψη: “Να το πει ολόκληρο”».

Ο Γιάννης Πάριος ολοκλήρωσε τα λόγια του φανερά συγκινημένος: «Έχω γράψει αμέτρητα τραγούδια στη διαδρομή μου, αλλά αυτό το κομμάτι, επειδή γνωρίζω πόσο πολύ το αγαπούσε, θα το τραγουδήσω απόψε για εκείνον…».