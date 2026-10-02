Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη μετακόμισή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους. Αυτή τη φορά, όμως, ταξίδεψε χωρίς τη σύζυγό του, η οποία παρέμεινε στην Αγγλία, σε μια περίοδο που η οικογένεια προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση Clinton Global Initiative, όπου μίλησε για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν η τεχνητή νοημοσύνη, τα social media και η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε μάλιστα στην εμπειρία του ως πατέρας.

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν τον συνόδευσε στο ταξίδι και μέχρι στιγμής ούτε η ίδια ούτε ο Harry έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απουσία της. Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, η επιλογή αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς τα παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, βρίσκονται στις πρώτες εβδομάδες της νέας σχολικής χρονιάς στην Αγγλία.

Η οικογένεια επέστρεψε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, ύστερα από περίπου έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Τα παιδιά ξεκίνησαν σχολείο στην Αγγλία, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί να διατηρεί το σπίτι της στο Μοντεσίτο. Ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι έχει περιγράψει τις πρώτες εβδομάδες της επιστροφής ως «γεμάτες εξελίξεις», σημειώνοντας παράλληλα ότι τα παιδιά έχουν ξεκινήσει σχολείο και πως η οικογένεια είναι ευτυχισμένη.

Μέχρι στιγμής, η Μέγκαν Μαρκλ έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία. Δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη δημόσια εμφάνιση από τότε, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι έχει ήδη εμφανιστεί σε αρκετές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο Invictus Spirit Gala και στα WellChild Awards.

Για τον πρίγκιπα Χάρι, η επιστροφή στις ΗΠΑ συνδέθηκε με τις φιλανθρωπικές και δημόσιες δραστηριότητές του, ενώ για τη Μέγκαν Μαρκλ το επίκεντρο φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο στη νέα οικογενειακή ζωή στην Αγγλία.

Η επιστροφή των Sussexes στη Βρετανία έχει δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια, με τον πρίγκιπα Χάρι να επανεμφανίζεται όλο και περισσότερο στη δημόσια ζωή της χώρας και τη Μέγκαν Μαρκλ να παραμένει προς το παρόν περισσότερο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.