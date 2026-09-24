Η νέα ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα στο Instagram συγκέντρωσε πολλά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, με αρκετούς να επισημαίνουν την έντονη ομοιότητά της με τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα.

Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερις μήνες, δημοσίευσε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου τρεις selfies στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά».

Οι φωτογραφίες της δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή των ακολούθων της, με πολλούς να σχολιάζουν τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει με τη μητέρα της. Ανάμεσα σε εκείνους που αναφέρθηκαν στην ομοιότητά τους ήταν και ο Χάρης Σιανίδης, στενός φίλος της Γωγώ Μαστροκώστα, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου».