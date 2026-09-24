Τις εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που θα μπορούσε να ακολουθήσει αποκάλυψε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης, σημειώνοντας πως η αγάπη του για την οδήγηση και το ραδιόφωνο θα τον οδηγούσε σε τελείως διαφορετικούς χώρους αν δεν ασχολούνταν με τη μουσική.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε για τα επαγγέλματα που θα τον ενδιέφεραν: «Μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού και από την άλλη θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι ταξιτζής, επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω».

Η καθημερινή μάχη με την αρρωστοφοβία

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε ανοιχτά στην αρρωστοφοβία από την οποία διακατέχεται, εξηγώντας πώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά του και τον εξοπλισμό που φέρει πάντα μαζί του.

Περιγράφοντας τις συνήθειές του, ο Νίκος Απέργης ανέφερε: «Είμαι αρρωστοφοβικός, γενικά με τις ασθένειες δεν τα πάω πολύ καλά. Αυτή η αρρωστοφοβία μου σε συνδυασμό με τη δουλειά μου, είναι μία φοβία που έχω. Άμα ανοίξεις την τσάντα μου θα βρεις από κολλύριο, μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί».