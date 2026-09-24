Xωρίς καμία ανακοίνωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Τζάστιν Μπίμπερ πραγματοποίησε μία μίνι, δωρεάν συναυλία σε ένα πάρκο του Λος Άντζελες, το οποίο συχνά απασχολεί την επικαιρότητα για πολύ λιγότερο ευχάριστους λόγους.

Η πρωτοβουλία του τραγουδιστή έγινε μπροστά σε ένα έκπληκτο και ενθουσιασμένο κοινό, που έσπευσε να καταγράψει τις στιγμές με τα κινητά του τηλέφωνα. Τα σχετικά στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παγκόσμιος σταρ εμφανίστηκε πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς, ντυμένος με ένα λευκό T-shirt και βερμούδα και ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Speed Demon», «All I Can Take», «Daisies» και «Yukon». Αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές του και συνομίλησε μαζί τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εμφάνιση-έκπληξη του Μπίμπερ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες υπερπαραγωγές που παρουσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Coachella, προκαλώντας την έκπληξη πολλών χρηστών του διαδικτύου για την επιλογή της τοποθεσίας.

Το MacArthur Park, δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, περιγράφεται συχνά με μελανά χρώματα. Πρόκειται για μια περιοχή που επιβαρύνεται διαχρονικά από τη δράση συμμοριών και την εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό καταυλισμοί αστέγων.

Η εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήρθε σε συνέχεια της υπαίθριας εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στο πάρκο ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του να μετατρέψει τον χώρο σε ένα περιβάλλον φιλικό για τις οικογένειες.