Η Ίνες ντε Ραμόν βρέθηκε στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Heart of the Beast». Η 33χρονη σύντροφος του ηθοποιού τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αισθητική της.

Η Ίνες ντε Ραμόν επέλεξε για την περίσταση μια αέρινη πράσινη δαντελένια τουαλέτα με βαθύ, δομημένο ντεκολτέ, λεπτές τιράντες και διάφανη φούστα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε έναν κομψό κότσο, με μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη κοινή δημόσια παρουσία του ζευγαριού στο πλαίσιο της περιοδείας προώθησης της ταινίας, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Τενεσί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στην προηγούμενη εμφάνισή της, η Ίνες ντε Ραμόν είχε επιλέξει ένα διαφορετικό ύφος, αφήνοντας στην άκρη το συνηθισμένο κομψό και διακριτικό στιλ της για μια πιο τολμηρή εικόνα. Είχε φορέσει σκούρο κραγιόν, ενώ είχε αφήσει τα μακριά μαλλιά της ελεύθερα σε ανάλαφρους κυματισμούς.

Την ίδια στιγμή, ο Μπραντ Πιτ έκανε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τον ρόλο του στην ταινία, φορώντας ένα πράσινο κοστούμι με μοτίβο παραλλαγής και πράσινο πουκάμισο. Ο χαρακτήρας που υποδύεται στο «Heart of the Beast» είναι ένας απόστρατος βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων.

Η «ήσυχη πολυτέλεια» της Ίνες και η αλλαγή στο στιλ του Μπραντ Πιτ

Το στιλ της Ίνες ντε Ραμόν χαρακτηρίζεται από ουδέτερες αποχρώσεις, διαχρονική κομψότητα και τη φιλοσοφία της «ήσυχης πολυτέλειας». Έχοντας δημιουργήσει καριέρα στον χώρο της μόδας και των κοσμημάτων, σήμερα εργάζεται ως διευθύντρια πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων στην Anito Ko.

Από την πλευρά του, ο Μπραντ Πιτ έχει αλλάξει σημαντικά τις στιλιστικές του επιλογές τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας πιο έντονα χρώματα και πιο νεανικά κομμάτια, σε αντίθεση με την παλαιότερη προτίμησή του για πιο απλές εμφανίσεις.

«Μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο δύσκολος και η άνεση γίνεται πιο σημαντική», είχε δηλώσει στο Esquire το 2021. «Αν έχω κάποιο στιλ, είναι ότι δεν έχω στιλ».

Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι προτιμά τα μονόχρωμα σύνολα και δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες ενός ρούχου, όπως η ποιότητα της ραφής και η αίσθηση του υφάσματος, ενώ σημείωσε πως δεν τον ενδιαφέρει να ακολουθεί κάθε νέα τάση της μόδας.

Η σχέση τους μακριά από τα φώτα

Παρά το γεγονός ότι ο Μπραντ Πιτ και η Ίνες ντε Ραμόν κρατούν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα, ο ηθοποιός έχει μιλήσει κατά καιρούς για την επιλογή τους να εμφανίζονται μαζί δημόσια.

Αναφερόμενος στην πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο Βρετανικό Grand Prix το 2024, πριν από την πρεμιέρα της ταινίας F1, ο Πιτ είχε αρνηθεί ότι επρόκειτο για μια προγραμματισμένη κίνηση. «Δεν ήταν τόσο υπολογισμένο. Η ζωή απλώς εξελίσσεται. Οι σχέσεις εξελίσσονται», είχε δηλώσει.

Ο ηθοποιός είχε επίσης μιλήσει για την παρουσία τους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «τον γάμο του αιώνα».