Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πορείας της. Όπως αποκάλυψε, η περίοδος κατά την οποία ενσάρκωσε την Αλίκη Βουγιουκλάκη συνοδεύτηκε από έντονη κριτική, την οποία, όπως σημείωσε, συνεχίζει να βλέπει μέχρι και σήμερα, αν και σε σαφώς πιο περιορισμένο βαθμό.

«Τα σχόλια μίσους υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά τότε με την Αλίκη, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Τότε λοιπόν, ήταν πολύ έντονα τα κακά σχόλια, οπότε μετά από αυτό, έπαθα ανοσία. Πλέον γελάω. Πρόσφατα διάβασα σε ένα πολύ αστείο, θέλω να το μοιραστώ, ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω. Τρελάθηκα και λέω “φαντάσου αν κάποιος φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία, τι θα πάθει;”. Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Δεν απάντησα, γέλασα», σημείωσε η ηθοποιός.