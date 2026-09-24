Την έντονη αντίδραση του Νίκου Μπάρκουλη προκάλεσε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube και στο οποίο χρησιμοποιείται φωτογραφία του πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, στο thumbnail, συνδέοντάς τον με το περιεχόμενο του βίντεο. Ο γιος του αξέχαστου ηθοποιού εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή του, υποστηρίζοντας πως η παρουσίαση της εικόνας του πατέρα του είναι προσβλητική και πως περιλαμβάνει αναφορές που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Νίκος Μπάρκουλης, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εξηγεί πως αποφεύγει να αναφέρεται συχνά στο όνομα του πατέρα του, καθώς θέλει να προστατεύσει τη μνήμη του και την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για εκείνον. Ωστόσο, όπως αναφέρει, ένιωσε την ανάγκη να πάρει θέση για το συγκεκριμένο βίντεο.

Το ξέσπασμα του Νίκου Μπάρκουλη

«Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου, γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση από τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει “κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας¨”. Με ένα thumbnail που λέει ναρκομανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πως αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι», αναφέρει αρχικά στο προφίλ του στο Instagram, φανερά εκνευρισμένος.

Στη συνέχεια ξεσπά: «Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια, και τολμάς να μαυρίσεις έτσι το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς για αυτά τα θέματα στο βίντεο και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τέτοιο σκοπό. Πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα; Μου έστειλαν τώρα και μου είπαν ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζεις για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άνθρωπο χωρίς να προκαλείς για λίγα κλικ».