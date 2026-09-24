Μια δικηγόρος από το Τέξας βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά την παρατήρηση δικαστή για την ενδυμασία της σε αίθουσα δικαστηρίου, με την ίδια να υπερασπίζεται το δικαίωμά της να εμφανίζεται επαγγελματικά φορώντας ένα αμάνικο φόρεμα.

Όπως σημειώνει η New York Post, η Μαράια Μεντίνα, δικηγόρος υπεράσπισης με έδρα το Σαν Αντόνιο και πρώην δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πλήθος επικριτικών μηνυμάτων, κυρίως από άλλες γυναίκες δικηγόρους, οι οποίες σχολίασαν αρνητικά τόσο την επιλογή του ρούχου της όσο και την απόφασή της να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της.

Texas lawyer who was badgered by judge over sleeveless J. Crew dress reveals outrageous response she's gotten from other female attorneys https://t.co/iTvdzy0pjQ pic.twitter.com/hFWpzN14G1 — New York Post (@nypost) September 23, 2026

Η Μαράια Μεντίνα δημοσίευσε φωτογραφίες από το επίμαχο αμάνικο φόρεμα που φορούσε στο δικαστήριο. Η δικαστής το χαρακτήρισε «μπλουζάκι χωρίς μανίκια», ενώ η ίδια υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα κανονικό φόρεμα εργασίας.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση της δικηγόρου

«Ο αριθμός των γυναικών δικηγόρων που ήταν τόσο επιθετικές στο διαδίκτυο με εξέπληξε. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι πολύ περίεργο”», δήλωσε η Μαράια Μεντίνα. Όπως ανέφερε, στα μηνύματα που έλαβε υπήρχαν πολλά σχόλια από γυναίκες που υποστήριζαν ότι «ήταν εκτός ορίων» επειδή μίλησε δημόσια για το περιστατικό, ενώ άλλες χαρακτήριζαν το φόρεμά της ακατάλληλο.

This is what I was wearing today when a judge said that I was inappropriately dressed for court.



It’s a dress I’ve worn on air countless times and a dress that I have worn to other courts without issue.



I was confused, so I explained that it’s a shift dress… pic.twitter.com/PUIeyOKGFS — Mariah Medina (@MMedinanews) September 21, 2026

Η 32χρονη δικηγόρος σημείωσε ότι έλαβε επίσης επικριτικά σχόλια από άνδρες συναδέλφους της, ωστόσο περίμενε περισσότερη υποστήριξη από τις γυναίκες του επαγγελματικού της χώρου.

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε: «Το Τέξας έχει το ισχυρότερο δικαίωμα να φέρεις όπλα, αλλά όταν πρόκειται για γυμνά μπράτσα, φαίνεται πως αυτό το δικαίωμα σταματά ανάμεσα στον ώμο και τον αγκώνα».

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η δικαστής σχολίασε την εμφάνισή της, ρωτώντας αν θεωρεί πραγματικά κατάλληλο το ντύσιμό της για την αίθουσα του δικαστηρίου. Η Μαράια Μεντίνα απάντησε πως ναι. Η ίδια περιέγραψε ότι η δικαστής κοίταξε την εμφάνισή της και γέλασε ελαφρά πριν κάνει την παρατήρηση. «Έμεινα άναυδη. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά. Ποτέ δεν μου είχαν πει ότι δεν ήμουν κατάλληλα ντυμένη για τη δουλειά μου», ανέφερε.

Η Μαράια Μεντίνα υποστήριξε ότι το γκρι φόρεμα της εταιρείας J.Crew, το οποίο είχε αγοράσει σε έκπτωση περίπου 30 δολαρίων, αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό επαγγελματικό ένδυμα και ήταν πρακτικό λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στο Σαν Αντόνιο το καλοκαίρι. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα την επέκριναν, σχολιάζοντας την επιλογή της να δημοσιοποιήσει το περιστατικό.

«Ο κόσμος συνεχίζει να μου λέει: “Γιατί το ανέβασες στα social media; Η δικαστής δεν θα το εκτιμήσει”», δήλωσε.

Η δικηγόρος, η οποία ασκεί το επάγγελμα εδώ και περίπου έναν χρόνο, ανέφερε ότι την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί ενώπιον της συγκεκριμένης δικαστή θα φορέσει σακάκι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να δείξει ασέβεια προς το δικαστήριο. Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι άνθρωπος που επιτρέπει στους άλλους να την πιέζουν. «Ένας από τους μέντορές μου μου είχε πει κάποτε: “Μπορείς να είσαι η δικηγόρος που μάχεται ή η δικηγόρος που ακολουθεί τη ροή για να μην προκαλεί αντιδράσεις. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο επιλογές. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και τα δύο”», ανέφερε η Μεντίνα.