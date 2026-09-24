Οι γονείς της Χέιντεν Πανετιέρ, Λέσλι Βόγκελ και Σκιπ Πανετιέρ, φέρονται να βρίσκονται σε διαφωνία σχετικά με τα κοσμήματα που φορούσε η αείμνηστη ηθοποιός τη στιγμή του θανάτου της.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας Greenville, την οποία εξασφάλισε το Page Six, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Bring It On: All or Nothing» φορούσε σκουλαρίκια όταν έφυγε από τη ζωή. Τα κοσμήματα αφαιρέθηκαν από το σώμα της κατά τη διάρκεια της νεκροψίας και καταγράφηκαν ως προσωπικά αντικείμενα στην έκθεση της διαδικασίας.

Hayden Panettiere’s parents fighting over jewelry actress was wearing when she died https://t.co/qMv5L0c2zo pic.twitter.com/jIDozrgmEU — Page Six (@PageSix) September 23, 2026

«Ο ανώτερος αναπληρωτής ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη ότι η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί και ότι τα αποτελέσματα ήταν σε αναμονή», αναφέρεται στην έκθεση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές ενημερώθηκαν για τα προσωπικά αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από την εκλιπούσα και καταγράφηκαν στο τμήμα προσωπικών αντικειμένων και αποδεικτικών στοιχείων. Τα κοσμήματα τοποθετήθηκαν σε ασφαλή χώρο φύλαξης μέχρι να υπάρξει συμφωνία για την παράδοσή τους.

Η διαφωνία για την παραλαβή των προσωπικών αντικειμένων

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ένας από τους γονείς της Χέιντεν Πανετιέρ, ζήτησε τα σκουλαρίκια να σταλούν στη διεύθυνσή του στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ ο άλλος επιθυμούσε να αποσταλούν στην Καλιφόρνια. «Και οι δύο πλευρές ενημερώθηκαν ότι, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα προσωπικά αντικείμενα της εκλιπούσας, αυτά δεν θα παραδοθούν», αναφέρει το έγγραφο του ιατροδικαστή.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι γονείς της ηθοποιού ενημερώθηκαν πως η σορός της ήταν έτοιμη να παραδοθεί σε νεκροτομείο ή γραφείο τελετών της επιλογής τους.

Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών, αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατάλυμα τύπου Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, από τον Ζακ Χίκερσον, αδελφό του συντρόφου της, Μπράιαν Χίκερσον.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, ο θάνατός της προκλήθηκε από τις τοξικές επιδράσεις ουσιών όπως η φαιντανύλη, η 4-ANPP, η αλπραζολάμη, η μεθοκαρβαμόλη και η κουετιαπίνη. Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, σε μια συγκινητική εκδήλωση μνήμης προς τιμήν της ζωής της. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» η συμπρωταγωνίστριά της από τη σειρά «Nashville», Κόνι Μπρίτον, καθώς και οι Έβαν Ρος, Πάρις Χίλτον, Ρούμπι Ρόουζ και άλλες προσωπικότητες.

Ο Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μια πολυτάραχη σχέση, δεν προσκλήθηκε στην εκδήλωση μνήμης.