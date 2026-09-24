Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Βουκουρεστίου το opening του πρώτου ARTROVE, εγκαινιάζοντας μια νέα πολιτιστική διαδρομή στην καρδιά της Αθήνας. Η βραδιά συγκέντρωσε ανθρώπους από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού, της μόδας και του design, καθώς και φίλους της σύγχρονης δημιουργίας, οι οποίοι έδωσαν το παρών στο ξεκίνημα της πρώτης διοργάνωσης.

Η βραδιά ξεκίνησε μπροστά από το Athénée με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, παρουσία της Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, Ρωξάνης Μπέη. Ακολούθησε η Soul Art, με μια μουσικοχορευτική performance που έφερε την κίνηση και τον ήχο στον δημόσιο χώρο, ενώ το opening ολοκληρώθηκε με το live poetry performance της Alexcia Panay, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην ποίηση, την τέχνη και το αστικό τοπίο.

Το ARTROVE, με την επιμέλεια της Tatiana Gecmen-Waldek, προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να βιώσει κανείς την Αθήνα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέποντας την περιοχή της Βουκουρεστίου σε ένα curated city parcours.

Χρύσανθος Πανάς,Tatiana Gecmen-Waldek, Νιόβη Ζαραμπούκα και Αλέξανδρος Κασσανδρινός

Για τρεις εβδομάδες, δώδεκα ελληνικά luxury brands συνεργάζονται με εννέα σύγχρονες ελληνικές γκαλερί και art projects, φιλοξενώντας ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, installations και video σε χώρους πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής γκαλερί.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Athénée συνεργάζεται με τη George Benias Gallery, παρουσιάζοντας τα τελευταία έργα του Αλέξανδρου Βασμουλάκη μέσα στον ιστορικό χώρο του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη, την υψηλή αισθητική και την αστική ζωή της Αθήνας.

Athénée, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, George Benias Gallery

Οι συμμετοχές του ARTROVE

Kalogirou + Dio Horia –> Σταδίου 4

Callista + Rarity —> Βουκουρεστίου 4

Kessaris + Rebecca Camhi —> Πανεπιστημίου 7

Athénée + George Benias —> Πανεπιστημίου 9

Zolotas + Kalfayan —> Πανεπιστημίου 10

Drizos Flowers + ARTROVE Curation Projects –> Κριεζώτου 1

Enny Monaco + Zoumboulakis —> Κριεζώτου 4

Christakis Athens + George Benias —> Κριεζώτου 5

Pentheroudakis + JustArt Project —> Βουκουρεστίου 19

Hotel Lozenge + JustArt Project —> Βαλαωρίτου 6

Aesthet + Kourd —> Βαλαωρίτου 15

Naxos Apothecary + ARTROVE Curation Projects —> Κολοκοτρώνη 3–5

ARTROVE Athens — Edition I

Διάρκεια: 22 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου 2026

Voukourestiou District, Athens

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Panas Group.

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