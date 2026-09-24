Η Σελήνη στους Ιχθύες σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, δημιουργώντας ένα σκηνικό με ξαφνικές αλλαγές, έντονα συναισθήματα και δυσκολία στη συγκέντρωση. Τα 12 ζώδια σήμερα καλούνται να διαχειριστούν όσα δεν μπορούν να προβλέψουν, ενώ η αρμονική σύνδεση της Σελήνης με την Αφροδίτη αργότερα μέσα στην ημέρα φέρνει περισσότερη διάθεση για επαφή, ηρεμία και αποκατάσταση ισορροπιών.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Μια είδηση ή μια εξέλιξη που δεν περίμενες μπορεί να σε βγάλει προσωρινά από τον ρυθμό σου, Κριέ. Το τετράγωνο της Σελήνης στους Ιχθύες με τον Ουρανό ευνοεί τις δεύτερες σκέψεις και μπορεί να σε κάνει να αναλύεις ξανά και ξανά καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

Αν αισθανθείς ότι παρασύρεσαι σε υποθέσεις, προσπάθησε να σταματήσεις εκεί. Δεν χρειάζεται να βρεις αμέσως απάντηση για όσα δεν ελέγχεις. Μια αλλαγή δραστηριότητας, ακόμη και κάτι σύντομο, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις από τις ίδιες σκέψεις.

Αργότερα, όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη, ένα πρόσωπο που εμπιστεύεσαι μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Μίλησε, αν το χρειάζεσαι, αλλά κράτησε και λίγο προσωπικό χρόνο για να επαναφέρεις τις δυνάμεις σου.

Ταύρος

Το κινητό, οι συνομιλίες και τα social media μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δελεαστικά σήμερα, Ταύρε. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό ενισχύει την ανάγκη σου να αισθανθείς συνδεδεμένος με τους άλλους, αλλά η συνεχής αναζήτηση νέου περιεχομένου δεν θα σου δώσει απαραίτητα αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι.

Αν αντιληφθείς ότι περνάς από τη μία ανάρτηση στην άλλη χωρίς συγκεκριμένο λόγο, κλείσε την οθόνη και βγες έξω. Η επαφή με τη φύση μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά από έναν ακόμη ψηφιακό περισπασμό.

Η ημέρα αποκτά πιο ευχάριστο χαρακτήρα όταν Σελήνη και Αφροδίτη συνεργάζονται αρμονικά. Μια βόλτα με φίλο ή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει μπορεί να σε ανανεώσει. Αν είσαι ανοιχτός σε μια νέα γνωριμία, μην αποκλείσεις το ενδεχόμενο να προκύψει μακριά από τις συνηθισμένες σου συνθήκες.

Δίδυμοι

Μην πάρεις αποφάσεις πάνω στον εκνευρισμό της στιγμής, Δίδυμε. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ένα εμπόδιο που δεν είχες υπολογίσει και η πρώτη σου αντίδραση ίσως δεν είναι η πιο αποτελεσματική.

Πριν κινηθείς, δες τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιο μέρος της κατάστασης μπορείς να επηρεάσεις. Η ευελιξία θα σε βοηθήσει περισσότερο από την προσπάθεια να επιβάλεις το αρχικό σου σχέδιο. Παράλληλα, αξίζει να εξετάσεις και τη δική σου συμμετοχή σε ό,τι πήγε στραβά.

Όταν η Σελήνη συναντήσει αρμονικά την Αφροδίτη, μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Άνθρωποι του περιβάλλοντός σου μπορεί να διαθέτουν ακριβώς την ικανότητα που χρειάζεσαι. Ζήτησε βοήθεια και φρόντισε να την αναγνωρίσεις.

Καρκίνος

Η διαίσθησή σου μπορεί να λειτουργήσει με ιδιαίτερη ένταση σήμερα, Καρκίνε. Με τη Σελήνη στους Ιχθύες να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, κάποιες σκέψεις ή συνειρμοί μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να σου τραβήξουν την προσοχή.

Κράτησε σημειώσεις για όσα θεωρείς σημαντικά, ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνεις αμέσως πού οδηγούν. Το ίδιο ισχύει για επαναλαμβανόμενα σύμβολα, αριθμούς, εικόνες ή ζώα που μπορεί να παρατηρήσεις μέσα στην ημέρα. Δες τα περισσότερο ως αφορμές για σκέψη παρά ως κάτι που πρέπει να ερμηνεύσεις αμέσως.

Η Αφροδίτη μαλακώνει το κλίμα όταν σχηματίσει αρμονική όψη με τη Σελήνη. Εκείνη τη στιγμή άφησε χώρο σε μια προσωπική επιθυμία ή ευχή. Το σημαντικό είναι να είσαι ξεκάθαρος με αυτό που πραγματικά θέλεις.

Λέων

Δεν θα είναι όλοι γύρω σου στα καλύτερά τους σήμερα, Λέοντα. Η δύσκολη όψη της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να κάνει ορισμένα αγαπημένα πρόσωπα πιο ευερέθιστα, απαιτητικά ή απρόβλεπτα.

Μην σπεύσεις να λύσεις κάθε πρόβλημα που θα σου παρουσιάσουν. Μπορείς να ακούσεις, να συμβουλεύσεις ή απλώς να είσαι εκεί για κάποιον που χρειάζεται στήριξη, χωρίς να αναλάβεις την ευθύνη για τις αποφάσεις του. Παράλληλα, πρόσεξε συμπεριφορές που κρύβουν ανταγωνισμό ή ζήλια.

Αργότερα, η επαφή με την οικογένεια ή με ένα πρόσωπο που σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής μπορεί να σε βοηθήσει να αποφορτιστείς. Η αρμονική σχέση της Σελήνης με την Αφροδίτη είναι μια καλή αφορμή για να στραφείς ξανά στις δικές σου ανάγκες.

Παρθένος

Μια συζήτηση με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να μην εξελιχθεί όπως την είχες φανταστεί, Παρθένε. Παράλληλα, η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να σε κάνει να ξεκινήσεις την ημέρα με λιγότερη διάθεση και συγκέντρωση.

Αν δεν έχεις κοιμηθεί καλά ή νιώθεις ότι δεν βρίσκεις τον ρυθμό σου, μην πιέσεις την κατάσταση. Ένα διάλειμμα μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμο από την προσπάθεια να συνεχίσεις μηχανικά.

Όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη, μίλησε καθαρά για όσα χρειάζεσαι. Οι άνθρωποι γύρω σου είναι πιθανό να ανταποκριθούν καλύτερα όταν καταλάβουν τι ακριβώς ζητάς, δίνοντάς σου τον χρόνο και τον χώρο για να ξαναβρείς την ισορροπία σου.

Ζυγός

Δεν χρειάζεται να θεωρήσεις κάθε ανατροπή της ημέρας καταστροφή, Ζυγέ. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να ανατρέψει ένα πρόγραμμα ή να σε οδηγήσει σε μια κατεύθυνση που δεν είχες υπολογίσει.

Αυτό που αρχικά μοιάζει ενοχλητικό μπορεί να σε οδηγήσει σε διαφορετική επιλογή από εκείνη που είχες σχεδιάσει. Άφησε, λοιπόν, λίγο χώρο στο απρόβλεπτο και μην προσπαθείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια.

Το κλίμα γίνεται πιο σταθερό όταν Σελήνη και Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη. Τότε μπορείς να δεις πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσεις από την εμπειρία της ημέρας και να κάνεις διορθώσεις σε σχέδια ή καταστάσεις που χρειάζονται βελτίωση.

Σκορπιός

Η συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων μπορεί να σε εκνευρίσει περισσότερο από όσο θα ήθελες, Σκορπιέ. Η Σελήνη στους Ιχθύες και ο Ουρανός σε δύσκολη όψη δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι αντιδράσεις μπορεί να είναι απότομες και οι διαθέσεις να αλλάζουν γρήγορα.

Αν κάποιος προκαλέσει την υπομονή σου, μην μπεις υποχρεωτικά στη διαδικασία να απαντήσεις. Μπορείς είτε να προτείνεις μια πρακτική λύση είτε να αποχωρήσεις από μια συζήτηση που δεν οδηγεί πουθενά.

Αργότερα, όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη, στρέψε την προσοχή σου σε κάτι που σε ενδιαφέρει πραγματικά. Μια δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να σε απομακρύνει από την ένταση και να σε φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους αισθάνεσαι άνετα.

Τοξότης

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα σήμερα, Τοξότη. Με τη Σελήνη στους Ιχθύες να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, τα συναισθήματα μπορεί να εμφανιστούν απότομα και να δοκιμάσουν την υπομονή σου.

Παιδιά που αντιδρούν έντονα, ένας επίμονος σύντροφος ή απλώς μια σειρά από μικρές ενοχλήσεις μπορούν να σε φέρουν στα όριά σου. Προσπάθησε να μην απαντήσεις στην ένταση με περισσότερη ένταση.

Βρες χρόνο για τον εαυτό σου όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη δημιουργήσουν πιο αρμονικές συνθήκες. Ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι, χωρίς πολλές υποχρεώσεις, μπορεί να σε βοηθήσει να κλείσεις την ημέρα με διαφορετική διάθεση. Ένα ζεστό μπάνιο ή λίγη χαλάρωση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Αιγόκερως

Η ημέρα μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι τίποτα δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο, Αιγόκερε. Η δύσκολη σχέση της Σελήνης στους Ιχθύες με τον Ουρανό αυξάνει την ένταση και μπορεί να σε κάνει να προσπαθείς ακόμη περισσότερο να διορθώσεις μια κατάσταση που συνεχώς αλλάζει.

Το πρόβλημα είναι ότι η υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες και μην κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μια μικρή απροσεξία μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση από όσο υπολογίζεις.

Η συζήτηση με έναν φίλο μπορεί να σε βοηθήσει όταν η Σελήνη σχηματίσει όψη με την Αφροδίτη. Μίλησε ανοιχτά για όσα σε απασχολούν και άφησε λίγο χώρο και στο χιούμορ. Δεν χρειάζεται να τα κρατάς όλα μέσα σου.

Υδροχόος

Η προσοχή στις λεπτομέρειες θα σε γλιτώσει από περιττές αναποδιές σήμερα, Υδροχόε. Το τετράγωνο της Σελήνης στους Ιχθύες με τον Ουρανό μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο απρόβλεπτη, ιδιαίτερα όταν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι παρακολουθούν τις κινήσεις σου.

Οι επαφές με συναδέλφους ή ανθρώπους του περιβάλλοντός σου μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη υπομονή. Αν κάποιος αντιδράσει απότομα, μην μπεις στον ίδιο ρυθμό. Κάνε κάτι που θα διοχετεύσει δημιουργικά τον εκνευρισμό σου ή αναζήτησε την παρέα ενός ανθρώπου με τον οποίο μπορείς να χαλαρώσεις.

Η εικόνα στις σχέσεις βελτιώνεται όταν Σελήνη και Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη. Ένα πρόσωπο που σου χρωστά μια συγγνώμη μπορεί τότε να κάνει κίνηση προσέγγισης. Δέξου την, εφόσον το επιθυμείς, αλλά ξεκαθάρισε τα όριά σου για το μέλλον.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου θα είναι αυξημένη σήμερα, Ιχθύ, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό. Ακόμη και κάτι μικρό μπορεί να σε επηρεάσει περισσότερο από το συνηθισμένο, ιδιαίτερα αν έχεις ήδη κουραστεί από όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Το περιβάλλον όπου συνήθως βρίσκεις ηρεμία ίσως αυτή τη φορά να μην είναι αρκετό. Αν δυσκολεύεσαι να αποφορτιστείς μόνος, μίλησε σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και ζήτησε τη συναισθηματική στήριξη που χρειάζεσαι.

Όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη σχηματίσουν αρμονική όψη, το κλίμα γίνεται πιο ανάλαφρο και μπορεί να παρατηρήσεις μικρές ευχάριστες ενδείξεις γύρω σου. Για να τις αξιοποιήσεις, χρειάζεται να αφήσεις λίγο πίσω την εσωστρέφεια και να αντιμετωπίσεις την ημέρα με πιο ανοιχτή διάθεση. Η αποφόρτιση θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.