Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αποκάλυψε η Σάσα Μπάστα, περιγράφοντας την εμπειρία που, όπως είπε, την επηρέασε βαθιά και την οδήγησε να αντιμετωπίσει ακόμη και κρίσεις πανικού.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δημόσια έκθεση μιας παλιάς υπόθεσης, αλλά και για τις συνέπειες που είχαν πάνω της τα αρνητικά σχόλια και η έντονη δημοσιότητα. Όπως ανέφερε, μια σύλληψη που έγινε παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει.

«Είχαν έρθει ξαφνικά οχτώ περιπολικά και δέκα μηχανές και με είχανε στα κανάλια με τις χειροπέδες. Ούτε στον χειρότερο εγκληματία δεν το κάνουν αυτό», δήλωσε η Σάσα Μπάστα στην εκπομπή «Super Κατερίνα».



Η ίδια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία είχε σημαντικό ψυχολογικό κόστος για εκείνη.

«Μου στοίχισε. Είχα τρεις εβδομάδες να βγω έξω από το σπίτι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι κρίσεις πανικού και όλα αυτά. Ξέρεις πόσο άσχημο ήταν;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η μητέρα μου πήγαινε στο νοσοκομείο από αυτά που άκουγε»

Η Σάσα Μπάστα αναφέρθηκε και στα σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς, αποκαλύπτοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις επέλεξε να κινηθεί νομικά.

«Έχω μπει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία. Στο παρελθόν είχα τρία δικαστήρια και πόσες μηνύσεις για όλα αυτά που έβγαιναν και λέγανε στην κάμερα», είπε.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην επίδραση που είχαν όλα αυτά στην οικογένειά της και κυρίως στη μητέρα της.

«Η δική μου μητέρα που πήγε πόσες φορές στο νοσοκομείο για όλα αυτά που άκουγε;», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστούν οι δικοί της άνθρωποι την πίεση της δημοσιότητας.

Η κόρη της ήταν το σημείο αλλαγής

Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, η ίδια δηλώνει ότι η μητρότητα ήταν εκείνη που άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Η Σάσα Μπάστα μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την κόρη της, την οποία απέκτησε το 2019, λέγοντας πως ο ερχομός της την έκανε διαφορετικό άνθρωπο.

«Η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους», σημείωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η μικρή της ζητά να αποκτήσει αδερφάκι, ενώ η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού.

«Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», είπε.

Για τη Σάσα Μπάστα, η οικογένεια φαίνεται πως αποτελεί πλέον το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της, μετά από μια διαδρομή με έντονη δημοσιότητα, δύσκολες στιγμές αλλά και μεγάλες αλλαγές.