Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε δεχτεί τηλεφώνημα από επιτήδειους, οι οποίοι προσπάθησαν να την πανικοβάλουν λέγοντάς της πως η κόρη της είχε πάθει ατύχημα στον δρόμο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, με αφορμή τη συζήτηση για τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», ανέφερε, περιγράφοντας το τηλεφώνημα που είχε δεχτεί η μητέρα της.

Η ίδια εξήγησε ότι, παρά την αναστάτωση των πρώτων στιγμών, η μητέρα της θυμήθηκε ένα σημαντικό στοιχείο που δεν ταίριαζε με όσα της έλεγαν.

«Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα».

Το σοκ που χρειάστηκε καιρό να ξεπεράσει

Η Κατερίνα Καραβάτου στάθηκε και στην ψυχολογική επίδραση που είχε το περιστατικό στη μητέρα της, επισημαίνοντας ότι η ένταση δεν εξαφανίστηκε όταν εκείνη κατάφερε να αντιμετωπίσει την απόπειρα εξαπάτησης.

«Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό», κατέληξε.

Η συζήτηση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατούν τηλεφωνικά ηλικιωμένους και να τους αποσπούν χρήματα.