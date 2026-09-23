Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να έχει αποφασίσει τη μεταφορά των οστών της Αρίθα, της σκυλίτσας που συντρόφευε τον τραγουδιστή για περίπου δέκα χρόνια, από τον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Το μαύρο σνάουζερ, που έζησε δίπλα στον τραγουδιστή για περίπου μία δεκαετία, είχε ταφεί στον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα. Ο ίδιος διατηρούσε ισχυρό δεσμό με το ζώο, περνώντας αρκετές ώρες στο σημείο ταφής.

Σε παλαιότερες αναφορές του για τη σχέση τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου – Με έμαθε να αγαπάω», ενώ σε άλλη αποστροφή του λόγου του σημείωσε: «Εγώ και ο σκύλος μου ο μόνος φίλος μου».

Το σχέδιο για τη μεταφορά στη Νίκαια και το εμπόδιο στη διαδικασία

Σύμφωνα με το «Ρεπορτάζ Τώρα», η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί να μεταφέρει τα οστά της Αρίθα σε ειδικό οστεοφυλάκιο στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια, ώστε να βρίσκεται εκεί μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Ωστόσο, για να γίνει η εκταφή, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος της. Όπως αναφέρεται, η κατοικία στη Βούλα παραμένει σφραγισμένη και οι συγγενείς του τραγουδιστή δεν μπορούν προς το παρόν να εισέλθουν στο ακίνητο.

Η μεταφορά αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να πραγματοποιηθεί όταν αρθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο και καταστεί δυνατή η είσοδος στη μεζονέτα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αυτό ενδέχεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.