Τη στάση του απέναντι στον Νότη Σφακιανάκη εξέφρασε ο Νίκος Μωραΐτης σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», ξεκαθαρίζοντας τα όριά του όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις των καλλιτεχνών.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται περιπτώσεις δημιουργών με των οποίων τις απόψεις διαφωνεί, ο στιχουργός απάντησε: «Όχι. Δεν φεύγουν όλα μαζί, αλλά ας πούμε στην περίπτωση του Σφακιανάκη… εκεί πέρα όταν ένας άνθρωπος έχει υποστηρίξει τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, αν είναι αριστερός, δεξιός, κεντρώος… τι θα είναι ο καλλιτέχνης, γιατί; Ψάχνουμε να ζητούσαμε διαπιστευτήρια ο Θεοδωράκης ή ο Μαρκόπουλος αν θα φερθεί ο Μοσχολιού να πει τραγούδι του; Αλλά το μόνο κόλλημα το οποίο πραγματικά θα είχα είναι αν είναι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει… Ναι».

Ο διαχωρισμός του έργου από τον καλλιτέχνη

Σχετικά με το αν συνεχίζει να ακούει τις ερμηνείες του τραγουδιστή παρά τις αντιρρήσεις του, ο Νίκος Μωραΐτης συμπλήρωσε: «Κοίταξε, εκεί προσπαθώ να διαχωρίζω το έργο από τον καλλιτέχνη, διότι έχει υπάρξει τεράστια καλλιτεχνική φωνή».