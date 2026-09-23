Τις προσωπικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη διαδρομή του μοιράστηκε ο Νίκος Μωραΐτης στην εκπομπή «Στούντιο 4», εστιάζοντας στον αιφνίδιο χαμό του πατέρα του σε νεαρή ηλικία, αλλά και την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του.

Ο στιχουργός αναφέρθηκε αρχικά στο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε: «Καταρχάς ήμουν πολύ προστατευμένος, δηλαδή σε μία οικογένεια που πραγματικά είχα πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά ήταν μια καλοβαλμένη οικογένεια, είχαμε τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Δεν μας έλειψε κάτι».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η απώλεια των γονιών του ανέτρεψε τα δεδομένα της ζωής του: «Και γι’ αυτό τώρα με πιάσατε να έχω μία στενοχώρια για την ερώτηση, γιατί νόμιζα ότι ο πόνος και οι στερήσεις είναι για τους άλλους και ξαφνικά στα 22 χάνω τον πατέρα μου και τον Ιούλιο έχασα τη μητέρα μου αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις.

Εκείνο στα 22 πονάει πάρα πολύ, άλλαξε ο κόσμος μέσα σε ένα βράδυ. Και εκεί λες όχι παιδιά, εμείς δεν είμαστε κάποιοι εκλεκτοί που δε θα έρθει σε εμάς, που η αρρώστια είναι για τους άλλους, ο θάνατος είναι για τους άλλους. Τρως λοιπόν μια κατραπακιά εκεί και γκρεμίζεται όλη εκείνη η ιδανικά φτιαγμένη παιδική ηλικία».

Η διαχείριση του πένθους και η ψυχολογική υποστήριξη

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Μωραΐτης στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στις δύο απώλειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υποστήριξη που υπήρχε τότε: «Πλέον δεν τον πενθώ. Είμαι πολύ πιο εντάξει με τον θάνατο της μητέρας μου που έγινε τώρα παρά με το θάνατο του πατέρα μου. Εμένα ήταν δύσκολα διότι γκρεμίστηκε ο πύργος, ο χάρτινος πύργος. Θα έπρεπε να έχω πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά ήμασταν ακόμα πίσω».