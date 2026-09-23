Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη τοποθετήθηκε για την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη, τα τραγούδια που έγραψε δίπλα στα παιδιά του, αλλά και για τη ζωή της μετά τον θάνατό του.

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη ρωτήθηκε για την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Χατζιδάκι, σχετικά με την ερμηνεία τραγουδιών του πατέρα του από τον Μανώλη Μητσιά.

«Είναι τεράστια βλακεία, γιατί με αυτό τον τρόπο ο κόσμος ξεχνάει τον Χατζιδάκι», ανέφερε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια εξήγησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» γιατί θεωρεί ότι μια τέτοια απαγόρευση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η νεότερη γενιά γνωρίζει το έργο του σπουδαίου συνθέτη.

«Η δικιά μου η γενιά και λίγο παρακάτω, ναι, τον θυμούνται, αλλά οι νέοι δεν ξέρουν πια ποιος είναι ο Χατζιδάκις. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000 δεν γνωρίζουν ούτε τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Σαββόπουλο. Δεν ξέρουν. Είναι ένας άλλος κόσμος. Η κοινωνία προχωράει. Αλλά δεν είναι κρίμα για τον Μάνο Χατζιδάκι να υπάρχει αυτή η απαγόρευση; Ο πατέρας μου έλεγε πάντα “απαγορεύεται το απαγορεύεται”».

Τα τραγούδια του Μίκη που «γεννιούνταν» μπροστά στα παιδιά του

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε και για τη σχέση της με το έργο του πατέρα της, εξηγώντας ότι τα τραγούδια του αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας της οικογένειας από τη στιγμή που δημιουργούνταν.

«Τα τραγούδια του μπαμπά τραγουδούσαμε όλα και τα ξέραμε όλα, γιατί τα “γεννούσε” ο μπαμπάς, όταν ήμασταν δίπλα του. Νιώθω ότι είναι και δικά μου τραγούδια. […] Ποτέ δεν ένιωσα ότι με πίεσε το επίθετό μου. Ήμουν πάντα πολύ περήφανη που ήμουν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και να είσαι δίπλα σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, τι καλύτερο στη ζωή σου;»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στη συμβουλή του πατέρα της που εξακολουθεί να θυμάται.

«Να έχω πάντα τη δύναμη να πηγαίνω μπροστά. Να μη σταματάω. Μου έλεγε “πάντα θα ανεβαίνεις, πάντα μπροστά”».

«Μου λείπει πολύ αλλά δεν έχω αυτό τον πόνο»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη περιέγραψε ακόμη τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την απουσία του Μίκη Θεοδωράκη, λέγοντας πως εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία του στην καθημερινότητά της.

«Δεν στενοχωριέμαι που πέθανε. Μου λείπει πολύ αλλά δεν έχω αυτό τον πόνο και πάντα τον νιώθω κοντά μου. Πολλές φορές του λέω “σε ευχαριστώ, μπαμπά, σε ευχαριστώ, μπαμπά”. Ναι, έτσι είναι νομίζω οι άνθρωποι. Κι ας μην υπάρχει πια, λέω ότι είναι εκεί πάνω, πάνω στα σύννεφα λέω».

Μίλησε επίσης για τα όνειρα στα οποία έχει εμφανιστεί ο πατέρας της, αποκαλύπτοντας ότι τον έχει δει μόνο μία φορά.

«Δεν τον βλέπω στον ύπνο μου. Μια φορά τον είδα αλλά εκείνη τη φορά δεν θα την ξεχάσω. Ήταν σαν να ήμασταν μαζί κάπου κάτι κάναμε. Ξέρεις τώρα τα όνειρα πώς είναι».