Τις ραγδαίες μεταβολές που σημειώθηκαν στην καθημερινότητά της αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα μέσα από βίντεο διάρκειας 11 λεπτών στο TikTok, αναφερόμενη στην απόφασή της να αναλάβει την οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Μάνη, την αποχή από την τηλεόραση, αλλά και τα νέα δεδομένα στην προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός στάθηκε στις απαιτήσεις που συνάντησε στο νέο της επαγγελματικό βήμα, επισημαίνοντας τη στήριξη που έλαβε από τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση: «Δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω, πόσα πράγματα πρέπει να οργανωθούν από τον Οκτώβρη για να ανοίξει κάτι τον Μάιο.

Δεν υπήρχε προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πλέον ανθρώπους. Είχε δημιουργηθεί όμως μια ομάδα, ένας πυρήνας από συνεργάτες που είχαμε. Θα σας πω ότι το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια να πω “το έχουμε, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό.”»

Παράλληλα, εξήγησε πώς διαχειρίστηκε τις επαγγελματικές της προτάσεις σε συνδυασμό με τις προσωπικές της υποχρεώσεις: «Ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου και έρχεται η είδηση ότι ο Ζαμπέτας, δηλαδή η παράστασή μας, θα πάει περιοδεία. Ήταν νομίζω Γενάρης.

Εμείς είχαμε ήδη κανονίσει και έναν γάμο, οπότε αντιλαμβάνεστε και πάλι έπεσαν όλοι μαζί. Αλλά και πάλι είπα όχι. Εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα.»

Η εγκυμοσύνη και οι στιγμές στο νοσοκομείο

Στη συνέχεια, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στην απόφασή της να μείνει εκτός τηλεοπτικού τοπίου, αλλά και στον ερχομό του παιδιού της. «Την άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα “ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια” και δε θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω και λοιπά.

Οπότε είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά. Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με πολύ χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει».

Κλείνοντας τον απολογισμό της, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με θέματα υγείας στο οικογενειακό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: «Έρχεται και Αύγουστος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας μήνας δύσκολος. Με κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά θέματα που μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο, μετά με θέματα άλλων δικών μας ανθρώπων σημαντικά. Και εν τέλει φτάνω μέχρι εδώ για να σας πω ότι παιδιά τα καταφέραμε.

Σημαίνει ότι με τα πάνω, με τα κάτω, με τις τεράστιες αλλαγές που είχε η ζωή μας, εμένα που φοβόμουν λίγο πώς θα το πάρει ο οργανισμός μου, γιατί δεν είμαι ρομπότ. Όταν έχεις συνηθίσει να σου έρχεται το μπράβο με άλλο τρόπο και ξαφνικά το μπράβο σου έρχεται ή από τον εαυτό σου ή από μια καθημερινότητα διαφορετική, από ένα πελάτη, τέλος πάντων, από μία επιτυχία της επιχείρησης, είναι εντελώς διαφορετικό».