«Θα τον έχουμε στην καρδιά μας», είπε η Σοφία Βόσσου μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλειά του. Η τραγουδίστρια, που γνώριζε τον καλλιτέχνη από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, μίλησε για τη θλίψη της, το ήθος και τον χαρακτήρα του, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέχιση ορισμένων συναυλιών.

Η Σοφία Βόσσου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Αναφερόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη, στάθηκε τόσο στη μεταξύ τους γνωριμία όσο και στην εικόνα που είχε σχηματίσει η ίδια για εκείνον όλα αυτά τα χρόνια.

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Τον Γιώργο τον ήξερα καλά και στα ξεκινήματά του. Έχω απέραντη θλίψη, απέραντη στενοχώρια. Θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Πρώτα απ’ όλα για την καλή του την ψυχή, την αγνή, για το ήθος του, γιατί ήταν πολύ ηθικό παιδί. Σπουδαίος καλλιτέχνης ο Γιώργος», ανέφερε.

«Αυτός έχει να δώσει λόγο στη συνείδησή του»

Η συζήτηση πέρασε και στο ζήτημα των καλλιτεχνών που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν κανονικά τις προγραμματισμένες συναυλίες τους μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Σοφία Βόσσου δεν θέλησε να υποδείξει τι θα έπρεπε να κάνει κάθε καλλιτέχνης και παρέπεμψε την ευθύνη της κάθε επιλογής στον ίδιο τον άνθρωπο που την κάνει.

«Το τι θα κάνει ο καθένας είναι δική του δουλειά και αυτός έχει να δώσει λόγο στη συνείδησή του», σημείωσε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Σοφία Βόσσου μίλησε και για θέματα που αφορούν την εμφάνισή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όπως είπε:

«(σ.σ. Δεν έχω κάνει πλαστικές επεμβάσεις). Όμως πάω και περιποιούμαι το πρόσωπό μου. Να εξετάζετε σε ποιους γιατρούς πάτε. Μην ακούτε “Ελάτε να σας κάνουμε σε μια αποθήκη botox”. Μην πηγαίνετε σε τσαρλατάνους. Μην ακούτε φούμαρα.»

Η αντίδρασή της στα δημοσιεύματα που την «πέθαναν»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ακόμη σε δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα και ανέφεραν ψευδώς ότι είχε πεθάνει.

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση, είπε:

«Κινήθηκα και τα άφησα. Είμαστε και σε μια χώρα που πρέπει να περάσει ο καιρός, να περάσουν χρόνια, να τρέχω εδώ στα δικαστήρια. Εντάξει, πέθανα. Δεν πειράζει, ήταν καλή η συγχωρεμένη. Τι να κάνω τώρα; Θα με πεθάνουν κι άλλα τόσα μέχρι να πεθάνω», ανέφερε μεταξύ σοβαρού και αστείου η Σοφία Βόσσου.