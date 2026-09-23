Ανοιχτή αντιπαράθεση ξεσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Στάθη Σχίζα, με φόντο τις τοποθετήσεις του δεύτερου για τον Σταύρο Φλώρο και τη δικαστική του διαμάχη με την παραγωγή του Survivor.

Η αφορμή δόθηκε από τις αρχικές δηλώσεις που έκανε ο Στάθης Σχίζας: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δε νομίζω ότι θα βγει κάτι. Άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά. Χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή. Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που την έπεσαν στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος».

Ακούγοντας τα παραπάνω, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Τετάρτη (23/09): «Καταλάβατε γιατί τα παιδιά αυτά που ξεχωρίζουν, πολλές φορές είναι ηλίθιοι; Και τον λέω ηλίθιο εγώ. Δεν κάνεις αυτή τη δήλωση.

Άντε να βγάλω την ηλιθιότητα και ζητώ συγγνώμη, δε μπορεί ένας αφελής να είναι πρότυπο. Δεν κάνεις τέτοια δήλωση. Τότε είναι επικίνδυνος. Επειδή πήρε ο ίδιος λεφτά από τον Ατζούν, βγαίνει και λέει για ένα παιδί που έχει χάσει το πόδι του…».

Παράλληλα, ο παρουσιαστής ανέφερε πως ο Σταύρος Φλώρος του έστειλε σκληρές φωτογραφίες από το ατύχημά του, ενώ τη διαφωνία τους εξέφρασαν και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Φωτεινή Πετρογιάννη.

Η σφοδρή ανταπάντηση και οι κατηγορίες για υποκρισία

Η αντίδραση από τον Στάθη Σχίζα ήταν άμεση μέσω μιας σειράς από Instagram Stories. Αρχικά ξεκαθάρισε τη θέση του για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πολύ καλά έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και διαφώνησε μαζί μου, έχοντας κινηθεί σε καθαρά δημοσιογραφικό πλαίσιο, αν και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε μονταρισμένο. Η φράση “χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις” αναφερόταν σε όλους αυτούς τους πρώην παίκτες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και “δικάζουν” την Παραγωγή, δεν απευθυνόταν προσωπικά στον Σταύρο Φλώρο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα πήγαιναν ξανά να παίξουν στο Survivor».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον παρουσιαστή: «Βγήκε ο Λιάγκας και έδωσε μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας – ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μια πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλίθιο και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μια υποκρισία».

Ο ίδιος έκλεισε την ανάρτησή του τοποθετούμενος για το νομικό πλαίσιο: «Στα συμβόλαια που υπογράφουμε αναφέρεται ρητά πως ό,τι και να μας συμβεί είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Προφανώς όμως και εγώ θα είχα κινηθεί νομικά αν ήμουν στη θέση του Σταύρου. Εξακολουθώ να είμαι με το μέρος του Σταύρου Φλώρου. Όταν είχα μιλήσει στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Φλώρος φωτογραφιζόταν αγκαλιά με τον Ατζούν, δεν είχε καταθέσει αυτή την αγωγή».