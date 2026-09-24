Μια αρκετά διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο Νίκολας Κέιτζ, κάνοντας μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Ρίκο Σιμπάτα. Ο 62χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά και γεμάτη γκρίζα γενειάδα, αφήνοντας πίσω την εμφάνιση με τα σκούρα μαλλιά που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Νίκολας Κέιτζ και η σύζυγός του βρέθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, για το opening του Lucas Museum of Narrative Art, του νέου μουσείου που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας. Ο ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε σακάκι, λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και σκούρα γυαλιά, ενώ η σύζυγός του εμφανίστηκε με ένα λευκό σύνολο.

Όπως αναφέρει το People, η αλλαγή στην εμφάνισή του ήταν αυτή που κέρδισε περισσότερο την προσοχή, καθώς οι φωτογραφίες από τη βραδιά έκαναν γρήγορα τον γύρο των διεθνών lifestyle μέσων. Η νέα εμφάνιση με τα γκρίζα μαλλιά και γένια διαφοροποιείται αισθητά από το look με το οποίο ο Νίκολας Κέιτζ είχε εμφανιστεί σε προηγούμενες δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο Κέιτζ και η Σιμπάτα είναι παντρεμένοι από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν πραγματοποίησαν ιδιωτική τελετή στο Λας Βέγκας. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Ιαπωνία και έχει μία κόρη, την Όγκαστ Φραντσέσκα Κόπολα Κέιτζ, που γεννήθηκε το 2022.

Παράλληλα, ο Νίκολας Κέιτζ παραμένει ιδιαίτερα ενεργός επαγγελματικά. Ανάμεσα στα επόμενα projects του βρίσκεται η ταινία «Madden», στην οποία υποδύεται τον θρυλικό προπονητή και σχολιαστή του NFL John Madden. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Prime Video στις 18 Νοεμβρίου, με τον Κρίστιαν Μπέιλ επίσης στο καστ.