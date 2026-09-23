Η ήρεμη εικόνα που συνόδευε για δεκαετίες τη ζωή και την κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον δοκιμάζεται μετά τον θάνατό της, καθώς μια έντονη οικογενειακή και νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από τον ανιψιό της, Bryan Seaver.

Ο Seaver, ο οποίος για χρόνια είχε αναλάβει την ασφάλεια των περιουσιών της διάσημης τραγουδίστριας, βρέθηκε ξαφνικά εκτός του μηχανισμού προστασίας της, ενώ η εταιρεία που διαχειρίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα της Πάρτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος ο Bryan Seaver ήταν ο άνθρωπος που ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο της θείας του, εκπληρώνοντας –όπως είχε δηλώσει– μια επιθυμία που του είχε εκφράσει η ίδια.

Από «οικογενειακός άνθρωπος εμπιστοσύνης» σε δικαστική διαμάχη

Ο Bryan Seaver δεν ήταν απλώς ένας εργαζόμενος στην αυτοκρατορία της Ντόλι Πάρτον. Είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο, καθώς προερχόταν από την οικογένειά της και είχε κληρονομήσει τη θέση του υπεύθυνου ασφαλείας από τον πατέρα του.

Για περίπου δύο δεκαετίες είχε την ευθύνη της προστασίας σημαντικών χώρων που συνδέονταν με την Πάρτον, όπως κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις της. Μετά τον θάνατό της, όμως, η συνεργασία του τερματίστηκε.

Σύμφωνα με επιστολή τερματισμού που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο Seaver και οι εταιρείες ασφαλείας του ενημερώθηκαν ότι απομακρύνονται άμεσα από τις ιδιοκτησίες της τραγουδίστριας. Στην επιστολή αναφερόταν ότι η απόφαση ελήφθη «για την προστασία της περιουσίας και των δικαιούχων συνολικά», ενώ σημειωνόταν πως η προσωπική του σχέση με το καταπίστευμα ως δικαιούχος δεν επηρεαζόταν.

Οι καταγγελίες του μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο επί χρόνια μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον, Danny Nozell, μέσω της εταιρείας She’s Alive, LLC, κατέθεσε αίτημα για προσωρινή δικαστική προστασία.

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Nozell υποστηρίζει ότι ο Seaver προχώρησε σε απειλητικά μηνύματα και προσπάθησε να πιέσει την πλευρά της διαχείρισης της περιουσίας της Πάρτον για οικονομικές απαιτήσεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της αγωγής και δεν έχουν κριθεί οριστικά από δικαστήριο.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά τους ισχυρισμούς του Danny Nozell, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα περιγράφει μια σειρά από μηνύματα του Bryan Seaver που, όπως υποστηρίζει, τον έκαναν να φοβηθεί για την ασφάλεια τη δική του και των συνεργατών του.

Σύμφωνα με την προσφυγή, ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον φέρεται να επικαλέστηκε το στρατιωτικό του παρελθόν, την εμπειρία του ως εργολάβος ασφαλείας και την πρόσβασή του σε όπλα, ενώ σε μηνύματα που κατατέθηκαν ως στοιχεία εμφανίζονται ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, με αναφορές σε «αντίποινα», «πόλεμο» και σε μια διάθεση να στραφεί εναντίον όσων θεωρούσε ότι είχαν βλάψει την οικογένεια ή την κληρονομιά της Πάρτον.

Σε ένα από τα μηνύματα που επικαλείται η άλλη πλευρά, ο Seaver φέρεται να έγραψε: «Όλοι πρέπει να ανησυχούν για το τι μπορεί να κάνω», ενώ σε άλλο φέρεται να δήλωσε: «Δεν είμαι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Είμαι φονιάς».

Ο ίδιος, πάντως, απαντά ότι οι φράσεις αυτές απομονώθηκαν από ιδιωτικές συνομιλίες, έγιναν σε κλίμα έντασης και πένθους και δεν αποτελούσαν απειλές.

«Δεν ήταν απειλές», απαντά ο Bryan Seaver

Ο ίδιος ο Bryan Seaver αρνείται τις κατηγορίες. Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι οι συνομιλίες του παρερμηνεύτηκαν και ότι δεν είχε σκοπό να απειλήσει κανέναν.

Ανέφερε ακόμη ότι θεωρούσε τον Danny Nozell φίλο του και ότι οι συζητήσεις τους έγιναν σε μια περίοδο πένθους, με έντονα συναισθήματα και διαφωνίες γύρω από την προστασία της κληρονομιάς της Ντόλι Πάρτον.

Μια κληρονομιά που περνά σε νέα εποχή

Η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών, άφησε πίσω της όχι μόνο μια τεράστια μουσική κληρονομιά, αλλά και μια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Χωρίς παιδιά, η διαχείριση των περιουσιακών και επαγγελματικών της υποθέσεων απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μετά τον θάνατό της.

Ο Bryan Seaver, από άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα της στις πιο προσωπικές στιγμές, έγινε πλέον το πρόσωπο μιας δημόσιας διαμάχης που αφορά την ασφάλεια, τα χρήματα και τον έλεγχο της κληρονομιάς μιας από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες της κάντρι μουσικής.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες, ενώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα για την αυτοκρατορία της Ντόλι Πάρτον.