Τον απόλυτο θαυμασμό του για την Ντορέττα Παπαδημητρίου εξέφρασε ο Γιώργος Γεροντιδάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης την Τετάρτη (23/09) στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιγράφοντας τις ισορροπίες της διετούς σχέσης τους.

Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε για το εύρος των δραστηριοτήτων της συντρόφου του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να συζητάμε για τα επαγγελματικά. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».

Η διαχείριση της δημοσιότητας και η καθημερινότητα

Σχετικά με την προβολή της προσωπικής τους ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Γεροντιδάκης ξεκαθάρισε την οπτική του:

«Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις.

Που και τώρα το ζεις, αλλά η εξωστρέφεια που λες, άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε κι εμείς με ένα κινητό στο χέρι, ανθρώπων και φίλων μου κυρίως, οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε γνωστοί γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές».

Αναφερόμενος στους παράγοντες που κρατούν τις ισορροπίες ανάμεσά τους, ο ίδιος εστίασε στην επικοινωνία και την ηρεμία:

«Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ.

Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο επιθετικός σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ».

Παράλληλα, εξήγησε ότι παρά την ενασχόληση και των δύο με τον αθλητισμό, ακολουθούν χωριστά προγράμματα εκγύμνασης:

«Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει στο μακροβούτι, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της».